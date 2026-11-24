i In sieben Wiener Bezirken steigt der Anteil der Schulanfänger mit Deutschproblemen in Wien. iStock (Symbolbild) "Hier geboren, kaum Deutsch" Mehr Deutschprobleme bei Schulanfängern in 7 Bezirken In Wien sinkt der Anteil außerordentlicher Schüler. In sieben Bezirken steigt er – besonders am Alsergrund und in Hietzing. Sprache bleibt ein Problem Von Niklas Burger 24.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger Deutschprobleme beim Schulstart? Das gilt längst nicht überall in Wien. Während der Anteil außerordentlicher Schulanfänger insgesamt laut Zahlen der Stadt zurückgeht, steigt er in sieben Bezirken an. Besonders deutlich fällt die Veränderung am Alsergrund und in Wien-Hietzing aus: Dort liegt der Anteil jeweils knapp fünf Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

VP zeigte Zahlen

Das zeigt ein Vergleich der Bezirke aus einer Anfragebeantwortung der Bildungsdirektion, die die Wiener ÖVP nun präsentierte. Erfasst sind Kinder der Vorschulstufe und der ersten Schulstufe an öffentlichen Volksschulen, jeweils mit Stichtag 1. Oktober.

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Hier gibt es größten Anstieg

Am Alsergrund stieg der Anteil innerhalb eines Jahres von 34 auf 38,9 Prozent. Statt 86 werden nun 100 Kinder als außerordentliche Schüler geführt. In Hietzing erhöhte sich der Anteil laut VP von 26,1 auf 31 Prozent. Dort sind nun 147 statt 133 Schulanfänger betroffen – also fast jedes dritte Kind.

Plus auch in Simmering

Besonders anschaulich ist die Entwicklung in Wien-Simmering: Die Gesamtzahl der Schulanfänger blieb mit 1.466 exakt gleich. Trotzdem haben nun 711 statt 667 Kinder einen außerordentlichen Status. Das sind 44 mehr als im vergangenen Schuljahr.

"Hier geboren, kaum Deutsch"

"Der von der Volkspartei durchgesetzte Stopp des Familiennachzugs wirkt und entlastet endlich unsere Schulen. Doch die neuen Detailzahlen zeigen schonungslos, dass die Neos bei der Deutschförderung von hier geborenen Kindern weiterhin versagen", meint VP-Wien-Klubchef Harald Zierfuß. "Die außerordentlichen Schüler waren durchschnittlich bereits 2,7 Jahre im Kindergarten und fast 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger wurden in Österreich geboren. Trotzdem können sie zum Schulbeginn nicht ausreichend Deutsch."

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Bisherige Hotspots verbessern sich

Umgekehrt verzeichnen die Bezirke mit den höchsten Anteilen Rückgänge. In Wien-Margareten sank der Wert von 76,6 auf 72,7 Prozent, in Favoriten von 69,9 auf 67,2 Prozent. Margareten bleibt aber trotzdem der Bezirk mit dem höchsten Anteil.

Besonders deutlich fiel der Rückgang in Wien-Neubau aus: von 45,6 auf 36,8 Prozent. In Döbling sank der Anteil von 40,1 auf 33,1 Prozent. Wienweit ging er von 50,9 auf 49,2 Prozent zurück.