i Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits präsentierten den neuen "Vienna Green Economy Report". Denise Auer 50 Firmen emissionsfrei 661 Mio. Euro! Wiener setzen immer mehr auf E-Autos Millioneninvestitionen, Tausende Ladestellen und weniger CO2: Ein neuer Wirtschaftsreport zeigt, wie Wien vom Umstieg auf E-Mobilität profitiert. Von Niklas Burger 24.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien gibt beim Klimaschutz ordentlich Strom! Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits präsentierten am Dienstag im Rathaus den neuen "Vienna Green Economy Report". Im Mittelpunkt steht heuer die klimafreundliche Mobilität.

Mehr Jobs durch Green-Energie

Die Zahlen sind beachtlich: Insgesamt 2,77 Milliarden Euro an Investitionen in Mobilität, Energie und Gebäude wurden untersucht. Laut Berechnungen der Wirtschaftskammer bringen diese der Wiener Wirtschaft rund 1,075 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Der Beschäftigungseffekt liegt bei 10.275 Arbeitsplätzen, die CO2-Einsparung bei rund 904.000 Tonnen.

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"Wien beweist, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind, sondern einander verstärken", betont Bürgermeister Michael Ludwig.

661 Millionen Euro für E-Autos

Allein in neu zugelassene Elektro-Pkw flossen 2025 in Wien rund 661 Millionen Euro. Bei E-Lkw waren es weitere 133 Millionen Euro. Zusammen ergibt das laut Report eine CO2-Einsparung von rund 26.500 Tonnen.

Auch das Ladenetz wächst: Bereits im Sommer 2026 standen in der Bundeshauptstadt rund 4.400 öffentlich zugängliche Ladestellen zur Verfügung. "E-Mobilität ist längst im betrieblichen Alltag angekommen. Jetzt brauchen die Betriebe die richtigen Rahmenbedingungen", betont Kriz-Zwittkovits. Dazu zählen unter anderem geeignete Ladestellen, Planungssicherheit und eine größere Auswahl an Elektrofahrzeugen für Betriebe.

50 Firmen bereits emissionsfrei

Besonders in der Inneren Stadt und der Leopoldstadt ist der Wandel bereits spürbar. Im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" stellen 50 Unternehmen ihre Fahrten in den beiden Bezirken freiwillig auf emissionsfreie Fahrzeuge um.

Seit dem Start im Juni 2024 kamen so knapp 5,1 Millionen Kilometer zusammen. Die Einsparung: knapp 2.000 Tonnen CO2-Äquivalente und mehr als eine Tonne Stickoxide.

Wien hat großes Ziel bis 2050

Nicht nur auf der Straße soll sich in den kommenden Jahren einiges ändern. Bis 2050 sollen 85 Prozent aller Wege in Wien zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis zurückgelegt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch abseits des Verkehrs steckt enormes wirtschaftliches Potenzial im Klimaschutz: Allein die untersuchten Gebäudesanierungen stehen für Investitionen von 1,84 Milliarden Euro und eine errechnete CO2-Einsparung von rund 860.000 Tonnen.