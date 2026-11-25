i Vize-Bezirkschefin Lucia Grabetz: "Autoposer aus der Rotenturmstraße fernhalten!" SPÖ Wien Anrainer leiden unter Lärm Autoposer: SPÖ will Wiener City in der Nacht sperren Motoren und laute Musik rauben Anrainern vor allem an Wochenenden den Schlaf. Die City-SPÖ verlangt nun Zufahrtsbeschränkungen in der Wiener City. Von Thomas Peterthalner 25.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laute Motoren, Hupen und dröhnende Musik: Vor allem an Wochenenden wird die Wiener Innenstadt zum Treffpunkt der Autoposer-Szene. Während Lenker von PS-starken Luxuskarossen ihre Runden durch die City drehen, kommen Anrainer kaum zur Ruhe. Damit soll jetzt Schluss sein.

Nachtfahrverbot in City

Die SPÖ Innere Stadt brachte nun einen Antrag im Bezirk ein, der ein nächtliches Zufahrtsverbot für die gesamte Rotenturmstraße vorsieht. Mit wenigen, gezielt aufgestellten Verkehrszeichen will man den Autoposern so ihre beliebte Route durch die City nehmen.

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Zufahrt unterbunden

Konkret soll die Zufahrt durch Abbiegegebote unterbunden werden. Aufwendige Umbauarbeiten wären dafür nicht notwendig. Die Beschränkung soll für sämtliche Kraftfahrzeuge gelten. Lediglich Taxis und Anrainer mit einem Dauerstellplatz auf Privatgrund sollen ausgenommen werden.

Zu welchen Uhrzeiten das Verbot gelten soll, steht noch nicht fest. Die Details sollen von den zuständigen Fachdienststellen ausgearbeitet werden. Die City-SPÖ erhofft sich dadurch auch deutlich weniger Verkehr in der Salztorgasse, der Vorlaufstraße, der Marc-Aurel-Straße sowie rund um Hohen Markt, Tuchlauben und Brandstätte.

Polizeikontrollen reichen nicht

"Die Menschen in der Inneren Stadt haben ein Recht auf Ruhe in den Nachtstunden. Die bisherigen Schwerpunktkontrollen waren wichtig, haben das Problem der Autoposer aber nicht nachhaltig gelöst", so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz (SPÖ).

Die SPÖ drückt auf’s Gaspedal: Das Zufahrtsverbot soll noch vor dem Frühjahr 2027 in Kraft treten.

Verbot auch im Alten Uni-Viertel

Damit die Autoposer nicht einfach in andere Gassen ausweichen, nimmt die SPÖ auch das Alte Universitätsviertel ins Visier. Für das Gebiet rund um die Bäckerstraße, Sonnenfelsgasse und Schönlaterngasse sollen ebenfalls nächtliche Fahr- oder Zufahrtsverbote geprüft werden.

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Entscheidung im Dezember

Ob die Anträge eine Mehrheit finden, wird sich bei der Bezirksvertretungssitzung am 3. Dezember zeigen. Ende 2027 soll überprüft werden, ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich für mehr Ruhe in der Wiener City sorgen.