i Fast jede fünfte Wohnung in Wien gehört laut AK-Studie Immobilienfirmen oder anderen gewerblichen Investoren. Daniel Schaler Leerstandsabgabe Fast jede fünfte Wohnung in Wien gehört Investoren Fast jede fünfte Wohnung in Wien gehört inzwischen Immobilienfirmen oder anderen gewerblichen Investoren. Die AK fordert eine Leerstandsabgabe. Von Niklas Burger 25.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wem gehört Wien? Immer öfter sind es Immobilienfirmen und andere gewerbliche Investoren, denen die Wohnungen in der Stadt gehören. 2001 waren es rund 58.000 Wohnungen, 2025 bereits 212.000. Ihr Anteil am gesamten Wiener Wohnungsbestand hat sich damit auf 18 Prozent verdreifacht. Das zeigt eine Studie der TU Wien im Auftrag der Arbeiterkammer (AK).

Sieben von zehn Neubauwohnungen ohne Förderung

Zwischen 2016 und 2024 wurden in Wien rund sieben von zehn neuen Wohnungen frei finanziert. Gleichzeitig kauften Unternehmen bestehende Wohnungen, darunter auch Altbauzinshäuser.

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Laut AK entstanden im Bauboom viele teure Wohnungen, von denen heute ein Teil leer steht. Die Arbeiterkammer fordert deshalb eine Abgabe auf Wohnungsleerstand. Außerdem will sie Lagezuschläge begrenzen und befristete Mietverträge abschaffen.

Sozialer Wohnbau bleibt bei rund 40 Prozent

Auch der soziale Wohnungsbestand ist gewachsen: von rund 364.000 Wohnungen im Jahr 2001 auf 453.500 im Jahr 2025. Sein Anteil blieb mit zuletzt 39 Prozent annähernd stabil.

SPÖ-Wohnbausprecher Paul Stich fordert angesichts der Studie mehr sozialen Wohnbau und ein Mietrecht, das Mieter im Alt- und Neubau gleichermaßen schützt. "Mietwucher gehört bestraft", so Stich.