i Barbara Novak (SP): "Equal pay statt Equal pay day." Sabine Hertel "Genug ist genug" Gewalt an Frauen: "Das ist niemals ihre Schuld!" "Scham muss die Seiten wechseln", so Vizebürgermeisterin Barbara Novak. Jede dritte Frau in Österreich erlebt Gewalt – "das ist niemals ihre Schuld". Von Devlet Orhan 25.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jede dritte Frau in Österreich hat laut einer Erhebung von Statistik Austria aus dem Jahr 2021 seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Allein 2025 wurden österreichweit rund 25.000 Betroffene von Gewalt im sozialen Nahraum oder Stalking von den Gewaltschutzzentren betreut. Die große Mehrheit der Opfer – rund 80 Prozent – war weiblich.

"16 Tage gegen Gewalt"

Zum Ausmaß der Gewalt gegen Frauen meldete sich Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP) am Mittwoch auf Instagram zu Wort. Anlass ist der Start der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen", die jedes Jahr vom 25. November bis zum 10. Dezember auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht.

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Hier bekommst Du Hilfe 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01 71 71 9 Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 Wiener Frauenhaus-Notruf: 05 77 22 Polizei bei akuter Gefahr: 133

"Scham muss Seite wechseln"

Doch Novak spricht in ihrem Posting auch ein weiteres Problem an: das sogenannte "Victim Blaming", also die Schuldzuweisung an die Opfer. Laut der Politikerin ist das einer der Gründe, warum viele Gewalttaten gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden.

"Niemals Schuld der Frauen"

"Was hat sie getragen? War sie zu betrunken? Warum hat sie sich nicht schon früher scheiden lassen?", schreibt Novak. Ihre Botschaft ist klar: "Die Scham muss endlich die Seite wechseln, denn es ist absolut niemals die Schuld der Frauen, wenn sie Gewalt erfahren haben."

Novak nimmt Männer in die Pflicht

"Genug ist genug", betont die SPÖ-Politikerin. Ihren Einsatz für die Sicherheit von Frauen, Frauenrechte und Gleichberechtigung will sie nicht auf die Aktionstage beschränken. Sie kämpfe dafür nicht nur bis zum 10. Dezember, sondern 365 Tage im Jahr.

White Ribbon als Zeichen

Mit der weißen Schleife, dem sogenannten White Ribbon, setzt Novak zudem ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Dabei nimmt sie vor allem die Männer in die Verantwortung: "Wir tragen das White Ribbon, denn das Verhalten der Männer muss sich ändern, nicht umgekehrt."