i Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) will die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen nach der Geburt eines Kindes rascher wieder verpflichtend machen. Sabine Hertel Neue Zahlen überraschen Jeder zweite Wiener hat bereits Migrationshintergrund Mehr als jeder zweite Erwerbstätige hat in Wien einen Migrationshintergrund. Neue Zahlen zeigen, wie sehr sich die Hauptstadt verändert. Von Niklas Burger 25.11.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Zahlen aus dem Wiener Rathaus zeigen, dass mittlerweile 50,5 Prozent der Wiener einen Migrationshintergrund haben. Unter den Erwerbstätigen liegt der Anteil sogar bei rund 52 Prozent.

Das geht aus dem neuen Integrations- und Diversitätsmonitor hervor, der am Mittwoch von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) präsentiert wurde. Der Bericht erscheint alle drei Jahre. "Wenn wir Integration sachlich beurteilen wollen, brauchen wir Fakten", betonte Emmerling bei der Präsentation.

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Über 70 Prozent bei jungen Wienern

Besonders deutlich zeigt sich der demografische Wandel bei der jungen Generation. Mehr als 70 Prozent der Wiener unter 20 Jahren haben zumindest einen Elternteil, der im Ausland geboren wurde.

Serbien, Türkei, Deutschland

Über alle Altersgruppen hinweg trifft das auf mehr als 60 Prozent der Stadtbevölkerung zu. Zu den wichtigsten Herkunftsländern der Wiener Zuwanderer zählen Serbien, die Türkei und Deutschland.

Immer mehr Zuwanderer sind berufstätig

Auch am Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund ist gestiegen. Besonders stark war der Zuwachs bei Personen aus Drittstaaten.

Allerdings können viele ihre Ausbildung im Berufsleben nicht entsprechend nutzen. Rund jeder Fünfte mit Drittstaaten-Hintergrund und höherem ausländischem Bildungsabschluss verrichtet Hilfs- oder Anlerntätigkeiten.

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Fast jeder Zweite darf nicht wählen

Auch politisch hat die Bevölkerungsentwicklung Folgen. Insgesamt besitzen 36,9 Prozent der Wiener keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Besonders auffällig ist die Situation bei den 25- bis 44-Jährigen. In dieser Altersgruppe darf beinahe jeder Zweite bei Gemeinderats-, Landtags- oder Nationalratswahlen nicht mitbestimmen.

Emmerling will kürzere Ausnahmen

Handlungsbedarf sieht die Stadt auch bei den jüngsten Wienern. Während 91 Prozent der Ein- bis Fünfjährigen ohne Migrationshintergrund einen Kindergarten besuchen, sind es bei Kindern aus Haushalten mit Drittstaaten-Migrationshintergrund nur 71 Prozent.

Emmerling will diese Lücke schließen. Geht es nach der Neos-Politikerin, soll die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen nach der Geburt eines Kindes höchstens sechs Monate ausgesetzt werden können.

Die geplante Verkürzung auf zwei Jahre bei Müttern mit Asylstatus geht ihr nicht weit genug. Online-Deutschkurse oder Kurse mit angeschlossener Kinderbetreuung sollen eine frühere Teilnahme ermöglichen.