i Wer körperlich hart arbeitet, schafft es kaum bis zur Pension. istock AK schlägt Alarm Erschreckend: Fast jeder 8. Arbeiter stirbt vor Pension Wer körperlich hart arbeitet, schafft es kaum bis zur Pension. Fast jeder 8. Arbeiter erlebt den Ruhestand nicht mehr, warnt die AK in Wien. Von Niklas Burger 25.11.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich seinen 65. Geburtstag erlebt bzw. in diesem Alter noch erwerbsfähig ist, hängt stark von Einkommen und Beruf ab. Wie groß die Unterschiede sind, zeigt nun eine am Mittwoch vorgestellte OGM-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. Diese stützt sich auf Daten von mehr als 912.000 Befragten.

Viele werden nicht 65 Jahre alt

Das Ergebnis: Von den männlichen Arbeitern im unteren Einkommensviertel stirbt laut Studie jeder achte Arbeiter vor der Pension. Nur 64 von 100 Arbeitern sind zu ihrem 65. Geburtstag noch erwerbsfähig.

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Bei den männlichen Angestellten im oberen Einkommensviertel hingegen sind mit 65 Jahren noch 91 von 100 erwerbsfähig.

Mit 60 am Stand eines 65-Jährigen

Auch über alle Einkommensgruppen hinweg zeigt sich ein Unterschied. Studienautor Johannes Klotz vergleicht die Erwerbsfähigkeit so: "Ein 60-jähriger Arbeiter ist gesundheitlich in etwa so beieinander wie ein 65-jähriger Angestellter."

Besonders deutlich wird das beispielsweise im Hochbau. Dort sind mit 65 nur noch knapp 68 Prozent der Männer erwerbsfähig. Rund 21 Prozent sind erwerbsunfähig, gut elf Prozent sterben vor ihrem 65. Geburtstag. Bei Frauen sticht die Reinigung hervor. Dort erreichen 73 Prozent das Alter von 65 Jahren erwerbsfähig. In der Gastronomie sind es knapp 77 Prozent.

Lange AMS-Zeit erhöht Sterberisiko

Besonders auffällig sind die Zahlen bei Männern, die zwischen ihrem 40. und 45. Geburtstag mindestens ein Jahr lang am Stück arbeitslos waren. 23 Prozent von ihnen sterben vor dem 65. Geburtstag, weitere 23 Prozent sind mit 65 Jahren erwerbsunfähig.

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Die Studienautoren weisen darauf hin, dass der Zusammenhang in beide Richtungen wirken kann. Arbeitslosigkeit kann die Gesundheit belasten. Gesundheitliche Probleme können es wiederum schwerer machen, einen Job zu finden oder zu behalten.

AK gegen spätere Pension mit 67

Ob ein höheres Pensionsalter das Budget entlastet, hängt für Klotz davon ab, ob die Menschen tatsächlich länger im Job bleiben. "Die Rechnung geht nur dann auf, wenn die Leute tatsächlich länger einzahlen", sagt der Studienautor.

v.l. AK-Sozialversicherungsexperte Wolfgang Panhölzl und OGM-Studienautor Johannes Klotz stellten die Studie zur Erwerbsfähigkeit mit 65 vor. Denise Auer

Die Arbeiterkammer lehnt eine pauschale Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 ab. "Die entscheidende Frage ist: Wie können wir mit gezielten sozialpolitischen Maßnahmen erreichen, dass die Menschen bis 65 einen gesunden Arbeitsplatz haben?", sagt Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien.

Ältere Beschäftigte einstellen

Die AK fordert ein System, das Betrieben Anreize gibt, ältere Beschäftigte einzustellen und länger im Job zu halten. Dazu kommen altersgerechte Arbeitsplätze und mehr Schutz vor arbeitsbedingten Erkrankungen. Wer durch schwere Arbeit krank wird, soll laut AK früher und ohne hohe Abschläge in Pension gehen können.