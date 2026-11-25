i City-Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) war schon bei Planquadrat gegen Autoposer mit dabei. BV01 Nächtlicher Motorenlärm Autoposer in Wien: "Nachtfahrverbot rasch umsetzen" Nach dem SP-Vorstoß gegen Autoposer in der Wiener Innenstadt drängt Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) auf ein rasches Nachtfahrverbot und Lärmblitzer. Von Devlet Orhan 25.11.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heulende Motoren, dröhnende Musik und schlaflose Nächte: Das Treiben der Autoposer in der Wiener Innenstadt sorgt weiter für politischen Zündstoff. Wie "Heute" berichtete, fordert die Bezirks-SPÖ ein nächtliches Zufahrtsverbot für die gesamte Rotenturmstraße. Auch für das Alte Universitätsviertel sollen entsprechende Beschränkungen geprüft werden.

City-Bezirksvorsteher und VP-Wien-Obmann Markus Figl begrüßt den Vorstoß, verweist aber auf bereits laufende Bemühungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Antrag im Oktober gestellt

"Die Innere Stadt ist ein Wohnbezirk und keine Rennstrecke!", so Figl. Schon im Juni hatten ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos gemeinsam einen Antrag zur Prüfung von Maßnahmen gegen Autoposer eingebracht.

Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) drängt auf ein rasches Nachtfahrverbot und den Einsatz von Lärmblitzern gegen Autoposer. Denise Auer

Laut Figl hat die Bezirksvorstehung bereits im Oktober den konkreten Antrag auf Umsetzung eines Nachtfahrverbots gestellt. Die zuständige Verkehrsbehörde müsse nun rasch tätig werden.

"Nachtfahrverbot schnell umsetzen"

Weitere Anträge zu bereits laufenden Verfahren hält der Bezirkschef nicht für zielführend. Stattdessen nimmt er die rot-pinke Stadtregierung in die Pflicht. "Gefragt sind konkrete Taten statt weiterer Ankündigungen durch die SPÖ-Neos-Stadtregierung. Das Nachtfahrverbot muss schnellstmöglich umgesetzt werden", fordert der ÖVP-Politiker.

Auch Lärmblitzer gefordert

Zusätzlich hofft Figl auf einen Probebetrieb mit Lärmblitzern. Damit soll übermäßiger Fahrzeuglärm künftig erfasst und geahndet werden können. Die Bewohner der Inneren Stadt hätten lange genug auf wirksame Maßnahmen gewartet.

Die Bilder des Tages i ?

Über die beiden SPÖ-Anträge soll am 3. Dezember in der Bezirksvertretung abgestimmt werden. Die Roten wollen das Zufahrtsverbot noch vor dem Frühjahr 2027 durchsetzen.