i Mittlerweile herrscht winterliche Stimmung im Laaerberg Bad Denise Auer (KI-generiert) "Nur ja heißt ja" "Nur ja heißt ja" – Wirbel nach Freibad-Freisprüchen Mädchen wurden im Laerberg Bad bedrängt, im Prozess setzte es für die Verdächtigen aber Freisprüche – das sorgt nun für ein politisches Nachspiel. Von Niklas Burger 25.11.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vier Freisprüche im Prozess um sexuelle Übergriffe im Wiener Laaerbergbad sorgen weiter für politische Diskussionen. Nachdem bereits Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eine Nachschärfung des Sexualstrafrechts gefordert hat, machen nun auch die Wiener Neos beim Gewaltschutz Druck.

Anlässlich der internationalen Aktionstage gegen Gewalt an Frauen fordert Neos-Frauensprecherin Dolores Peneder ein umfassendes Maßnahmenpaket, das Frauen besser schützen und bestehende Gesetzeslücken schließen soll.

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"Keine Privatsache"

"Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Problem, das uns alle angeht", betont Peneder. Jüngste Fälle würden zeigen, dass die Politik hier noch einen weiten Weg vor sich habe.

Vier Freisprüche zeigen Lücken auf

Wie "Heute" berichtete, sollen vier Mädels im Juni 2025 im Wellenbecken des Laaerbergbads in Wien-Favoriten von mehreren Männern bedrängt und sexuell belästigt worden sein. Eine damals 16-Jährige schilderte die Übergriffe im Gespräch gegenüber "Heute."

Vergangenen Mittwoch wurden alle vier Angeklagten im Zweifel freigesprochen. Zwar hielt das Gericht die Schilderungen der Mädchen für glaubwürdig, eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Handlungen war jedoch nicht möglich. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, die Unschuldsvermutung gilt.

Die Mutter einer betroffenen Jugendlichen zeigte sich fassungslos, fühlt sich vom Staat im Stich gelassen

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"Schutzlücken schließen"

Peneder fordert nun eine klare gesetzliche Verankerung des Prinzips "Nur ja heißt ja". Schweigen oder fehlender Widerstand dürften nicht als Zustimmung gewertet werden. "Ich fordere die Justizministerin auf, hier endlich Schutzlücken zu schließen. Obwohl Grenzen selbstverständlich sein sollten, sind sie es leider nicht", so die pinke Frauensprecherin.

Dass eine Gruppe von Männern ohne Konsequenzen bleibe, weil nicht geklärt werden könne, wer genau welche Tat begangen habe, sende laut Peneder ein verheerendes Signal an Betroffene von sexuellem Missbrauch.

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K.o.-Tropfen nachweisen

Doch nicht nur beim Sexualstrafrecht sehen die Wiener NEOS Handlungsbedarf. Auch bei der Prävention und Beweissicherung müsse nachgebessert werden. Peneder fordert neue Testverfahren zum Nachweis von K.o.-Tropfen sowie leichter zugängliche Untersuchungsmöglichkeiten, um sexuelle Übergriffe rasch dokumentieren zu können.

"Nur mit einem umfassenden Gesamtpaket können wir Gewalt gegen Frauen langfristig bekämpfen", so Peneder.

Auch heuer setzt Wien wieder ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Von 25. November bis 10. Dezember erstrahlen Gebäude und öffentliche Plätze in der Bundeshauptstadt in Orange.