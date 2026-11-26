i Kulturstadträtin Veronica Kaup Hasler: "Müssen Institution schützen." Sabine Hertel 31 Millionen Euro weniger "Nicht möglich": Kultursommer in Wien wird eingestellt Die Stadt Wien muss im Kulturbereich 31 Millionen Euro einsparen. Der Kultursommer wird eingestellt, auch Bühnen und Festivals müssen kräftig sparen. Von Thomas Peterthalner 26.11.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Insgesamt 31 Millionen Euro muss Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler im nächsten Jahr einsparen. Besonders bitter: Der Wiener Kultursommer fällt den Sparmaßnahmen zum Opfer. Auch viele Kulturinstitutionen müssen künftig mit deutlich weniger Geld auskommen.

Aus für Kultursommer

"Dieses Budget macht es mir nicht möglich, den Kultursommer weiterzuführen. Er hat erwiesenermaßen Menschen erreicht, die noch nie mit Kultur etwas zu tun hatten, was ich wichtig finde. Aber das ist unumgänglich – und spart vier Millionen", erklärt Kaup-Hasler im APA-Interview.

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Klima Biennale auf Eis

Auch die Klima Biennale wird vorerst auf Eis gelegt. Das Thema Kunst und Klima soll künftig verstärkt im Kunsthaus Wien verankert werden.

Kürzungen bei Wiener Bühnen

Auch die großen Theater der Bundeshauptstadt bekommen den Sparstift zu spüren. Beim Theater in der Josefstadt, dem Volkstheater und dem Theater der Jugend wird der städtische Finanzierungsanteil um acht Prozent gekürzt. Das soll insgesamt drei Millionen Euro einsparen.

Festwochen müssen sparen

Auch zahlreiche weitere Kulturinstitutionen müssen mit weniger Geld auskommen. Die Wiener Symphoniker erhalten 1,6 Millionen Euro weniger, bei den Wiener Festwochen wird das Budget um 1,5 Millionen Euro (11 Prozent) gekürzt. Das Tanzfestival ImpulsTanz und die Viennale müssen jeweils mit acht Prozent weniger auskommen. Bei Wien Modern werden 100.000 Euro eingespart, beim Filmfonds Wien ist es eine Million Euro. Auch die Preise der Stadt Wien dürften für ein Jahr ausgesetzt werden.

Stadträtin warnt vor "düsteren Zeiten"

Auf die Wiener Kulturszene kommen laut Kaup-Hasler zumindest zwei schwierige Jahre zu. Die Kulturstadträtin rechnet bereits mit heftigen Reaktionen auf die angekündigten Einsparungen.

"Ich weiß, dass es Aufschreie geben wird. Das verstehe ich", so Kaup-Hasler zur APA. Eine pauschale Kürzung hätte für den gestaltbaren Teil ihres Budgets Einsparungen von 22 Prozent bedeutet. "Das wäre die Zerstörung! Das geht nicht!", so Kaup-Hasler. Um einen allgemeinen Kahlschlag zu verhindern und die Vielfalt der Wiener Kulturlandschaft zu erhalten, müssten breitere Schultern mehr beitragen.

Ticketabgabe hätte 50 Mio. gebracht

Auch zusätzliche Einnahmequellen waren im Gespräch. Neben einem an die Ortstaxe gekoppelten Kultureuro und der Wiedereinführung der ORF-Länderabgabe stand eine Ticketabgabe von 12,5 Prozent im Raum.

Diese hätte laut Kaup-Hasler mindestens 50 Millionen Euro für die Kultur gebracht. Nach heftiger Kritik wurde der Entwurf jedoch verworfen. Zudem habe der Bund einen möglichen Rückzug aus sämtlichen Ko-Finanzierungen in den Raum gestellt.

FPÖ spricht von "brutalem Kahlschlag"

Scharfe Kritik kommt von der Wiener FPÖ. Kultursprecher Lukas Brucker spricht von einem "kulturpolitischen Offenbarungseid" und einem "brutalen Kahlschlag". Er wirft der SPÖ vor, bei traditionellen Kulturinstitutionen zu sparen, während seiner Ansicht nach weiterhin Millionen an Steuergeld in politisch links ausgerichtete Aktivitäten fließen.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz der millionenschweren Einsparungen gibt es auch Lichtblicke. Einige bereits finanzierte Projekte bleiben bestehen, wichtige Förderinstrumente für die freie Szene werden weiterhin unterstützt. Auch neue Projekte wie das Brut und das Zentrum für Kinderkultur sind in Planung. Eine gute Nachricht für die Besucher des Wien Museums gibt es aber: Der Gratiseintritt bleibt erhalten.