Wie stark sich Wien durch Zuwanderung verändert hat, zeigt sich besonders deutlich bei der jungen Generation. Bei sieben von zehn Wienern unter 20 Jahren wurde mindestens ein Elternteil im Ausland geboren.
Das geht aus dem siebenten Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt hervor, den Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) nun im Rathaus präsentierte.
Wie unterschiedlich die Generationen zusammengesetzt sind, zeigt der Vergleich mit den ältesten Wienern. Bei den über 80-Jährigen liegt der Anteil jener mit Migrationsbezug bei lediglich 31,2 Prozent. Bei den unter 20-Jährigen ist er mehr als doppelt so hoch.
Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Anteil bei 60,9 Prozent. Einen Migrationshintergrund im engeren statistischen Sinn, bei dem beide Elternteile im Ausland geboren wurden, haben hingegen 50,5 Prozent der Wiener.
Zu Jahresbeginn 2026 zählte die Bundeshauptstadt 2.040.914 Einwohner. Das sind knapp 59.000 mehr als noch vor drei Jahren. Menschen mit 187 verschiedenen Staatsbürgerschaften leben mittlerweile in Wien.
Mit einem Durchschnittsalter von 41,3 Jahren ist Wien das jüngste Bundesland Österreichs. Zu den wichtigsten Herkunftsländern der Wiener mit ausländischer Herkunft zählen Serbien, die Türkei und Deutschland.
Die neuen Zahlen rücken auch das Bildungssystem in den Fokus. Die Mehrheit der 15- bis 19-Jährigen mit Migrationshintergrund hat eine zur Matura führende Ausbildung abgeschlossen oder befindet sich noch auf diesem Bildungsweg. Gleichzeitig steigt allerdings der Anteil jener Jugendlichen, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung aufnehmen.