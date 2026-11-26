i Grünen-Bezirksvorsteher Martin Fabisch blitzte in Wien-Josefstadt mit Budgetentwurf ab. Denise Auer Streit in Wien-Josefstadt Mittelfinger in Sitzung! Grüne blitzen mit Budget ab Die SPÖ kritisiert zu hohe Ausgaben für Eigenwerbung, wirft Grünen-Bezirkschef Martin Fabisch Alleingänge vor. Das Bezirksbudget wurde abgelehnt. Von Thomas Peterthalner 26.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Sitzung der Bezirksvertretung in der Josefstadt gingen Mittwochabend die Wogen hoch. Der Budgetentwurf von Grünen-Bezirksvorsteher Martin Fabisch fand keine Mehrheit. Schon in den Tagen davor gab es hektische Telefonate, Mittwochabend waren dann alle 40 Abgeordneten in der Bezirksvertretungssitzung anwesend. Einige Bezirkspolitiker schleppten sich sogar krank mit FFP2-Maske in die Sitzung.

Patt-Situation bei Abstimmung

Bei der Abstimmung zählte jede Stimme. Die Grünen wollten den Budgetentwurf gemeinsam mit der KPÖ durchboxen, gemeinsam kamen sie auf 20 Stimmen. SPÖ, ÖVP und FPÖ hielten dagegen – kamen ebenfalls auf 20 Stimmen. Das Ergebnis war eine Pattsituation, ohne Mehrheit konnte das Budget nicht beschlossen werden. Die Emotionen gingen hoch, eine KPÖ-Bezirksrätin soll sogar aus Ärger über die Niederlage den Mittelfinger im Plenum gezeigt haben, es gab hitzige Diskussionen

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8 statt 4 Mio. Euro

Hintergrund der grünen Niederlage: Die Bezirks-SPÖ übt scharfe Kritik an Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne). Stein des Anstoßes sind die geplanten Ausgaben von über acht Millionen Euro. Diese liegen laut SP rund 115 Prozent über dem eigentlichen Budgetansatz von 3,8 Millionen Euro. Auch im Vergleich zum Budgetentwurf für 2026 entspreche das einem satten Plus von rund 76 Prozent. Für die SPÖ angesichts der angespannten finanziellen Lage ein falsches Signal.

Zu viel Geld für Eigenwerbung

Besonders ärgert die Bezirks-SPÖ, dass künftig mehr Geld in Öffentlichkeitsarbeit, das Straßenfest, weitere Veranstaltungen und eine Studie fließen soll. Bei mehreren Vorhaben sei unklar, welchen konkreten Nutzen diese für die Menschen im Bezirk Wien-Josefstadt hätten.

Die Einigkeit täuscht: 2. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Eva Krennbauer (SP), Gemeinderätin Stefanie Vasold (SP) und von den Grünen Bezirksvorsteher Martin Fabisch und Vize Lena Köhler. StadtWien/Markus Wache

"Wir stehen zu Projekten wie der Neugestaltung des Hauer-Platzes, die offene Volksschule in der Langen Gasse und den Hitzeschutz in Schulen und Kindergärten", so VIze-Bezirkschefin Eva Krennbauer (SP).

Kein Spielraum

Bei weniger dringenden Vorhaben müsse hingegen gespart werden. Die Sozialdemokraten befürchten zudem, dass dem Bezirk kein finanzieller Spielraum für unerwartete, wichtige Ausgaben bleibt.

SPÖ wirft Bezirkschef Alleingänge vor

Doch nicht nur ums Geld gibt es Streit. Auch das Vertrauen in den grünen Bezirkschef habe gelitten. Laut SPÖ habe sich Fabisch bereits kurz nach dem vergangenen Budgetbeschluss über gemeinsam getroffene Vereinbarungen hinweggesetzt. Im Laufe des Jahres soll es wiederholt zu solchen Alleingängen gekommen sein. "Wenn Vereinbarungen ignoriert werden, schafft das kein Vertrauen für die Zukunft", stellt Krennbauer klar.

Die SPÖ fordert, den Fokus auf Kinder und Familien, den Kampf gegen die Hitze und die Lebensqualität im Grätzel zu legen. Eine weiter steigende Überschuldung des Bezirks müsse verhindert werden.

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Kritik aus dem Rathaus

Auch SPÖ-Bezirksparteichefin und Gemeinderätin Stefanie Vasold nimmt die Grünen in die Pflicht. Die Stadt Wien unterstütze die Josefstadt trotz notwendiger Sparmaßnahmen bei zahlreichen Projekten, etwa bei der Umgestaltung der 2er-Linie oder des Josef-Matthias-Hauer-Platzes. In der Josefstadt muss nun eine Sondersitzung beantragt werden, um das Budget im Bezirksparlament doch noch zu beschließen.