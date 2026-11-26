i Das Budget sorgt im Rathaus immer wieder für hitzige Debatten. Denise Auer Härtere Maßnahmen Stadtrechnungshof schlägt Alarm – Wien muss mehr sparen Alarmierende Zahlen des Stadtrechnungshofes: Die Schulden der Stadt sind 2025 auf 14,37 Milliarden Euro geklettert. Auch der Ausblick ist düster. Von Wien Heute 26.11.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiens Finanzlage spitzt sich weiter zu. Der Stadtrechnungshof hat den Rechnungsabschluss der Bundeshauptstadt für das Jahr 2025 unter die Lupe genommen. Der 234 Seiten umfassende Prüfbericht zeichnet ein besorgniserregendes Bild.

Rekordneuverschuldung, schwindende Rücklagen, steigende Sozialausgaben und ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf in Milliardenhöhe. Auch zwei massive Buchungsfehler in Höhe von insgesamt rund 1,09 Milliarden Euro deckten die Prüfer auf.

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Budgetloch um 60 Prozent gewachsen

Im Jahr 2025 standen Einzahlungen aus der laufenden Gebarung und Investitionstätigkeit von 17,66 Milliarden Euro Auszahlungen von 20,50 Milliarden Euro gegenüber. Unterm Strich klaffte damit ein Budgetloch von 2,84 Milliarden Euro – rund 540 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr wuchs das Defizit um rund 60 Prozent. Es handelt sich laut Stadtrechnungshof um den schlechtesten Wert im Fünfjahresvergleich. Besonders alarmierend: Schon allein die Auszahlungen für den laufenden Betrieb der Stadt überstiegen die entsprechenden Einzahlungen um rund 409 Millionen Euro.

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Jeder Wiener hat 7.042 Euro Schulden

Damit standen keine selbst erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. "Dies stellte aus Sicht des StRH Wien ein deutliches Warnsignal dar", heißt es im Prüfbericht. Innerhalb eines Jahres stiegen die Finanzschulden des Wiener Kernhaushalts um 2,43 Milliarden Euro beziehungsweise 20,4 Prozent auf 14,37 Milliarden Euro. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung kletterte massiv nach oben.

Entfielen 2021 rechnerisch noch 4.698 Euro Schulden auf jeden Wiener, waren es Ende 2025 bereits 7.042 Euro – ein Plus von knapp 50 Prozent. Unter Einbeziehung außerbudgetärer Einheiten lag die Pro-Kopf-Verschuldung sogar bei 7.342 Euro. Damit liegt Wien im Bundesländervergleich an fünfter Stelle.

Sozialhilfe um 45 Prozent gestiegen

Als wesentlichen Faktor für die Entwicklung des Wiener Budgets identifizierten die Prüfer die Transferaufwendungen. Diese stiegen ohne Pensionen zwischen 2021 und 2025 von 7,26 auf 10,02 Milliarden Euro – ein Plus von 38,1 Prozent. Zum Vergleich: Die allgemeine Teuerung betrug im selben Zeitraum 23,1 Prozent.

Besonders kräftig fiel der Anstieg bei den Wiener Linien mit 51,7 Prozent aus, gefolgt von der allgemeinen Sozialhilfe mit 45 Prozent und dem Fonds Soziales Wien mit 42,2 Prozent. Die Zuschüsse an die eigenen Krankenanstalten stiegen um 36,3 Prozent. Die Aufwendungen für die allgemeine Sozialhilfe erhöhten sich innerhalb von fünf Jahren um rund 360 Millionen Euro auf 1,17 Milliarden Euro jährlich.

6,28 Milliarden Euro für Personal und Pensionen

Auch die Auszahlungen für Personal und Pensionen schlagen sich massiv im Wiener Budget nieder. Insgesamt wurden dafür 2025 rund 6,28 Milliarden Euro ausgegeben – das entspricht 29,4 Prozent sämtlicher Auszahlungen der Stadt.

Allein im Kernmagistrat stiegen die Personal- und Pensionsauszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent auf 3,84 Milliarden Euro. Neben dem Gehaltsabschluss von 3,5 Prozent war dafür auch ein Personalzuwachs im Ausmaß von 315 Vollzeitstellen verantwortlich. Die Zahl der Beamtenpensionisten erhöhte sich innerhalb eines Jahres um 1.036 auf 43.409 Personen. Das faktische Pensionsantrittsalter der Beamten (ohne Landeslehrpersonal) lag bei 61,3 Jahren.

Prüfer decken Milliarden-Buchungsfehler auf

Brisant sind auch die Fehler, die den Prüfern bei der Kontrolle des Rechnungsabschlusses auffielen. So hatte die MA 5 (Finanzwesen) bei der Verbuchung der Neubewertung von Unternehmensbeteiligungen einen Fehler gemacht. Dadurch wurde ein um rund 804 Millionen Euro zu hoher Finanzaufwand ausgewiesen.

Eine weitere Panne passierte der MA 29 (Brückenbau und Grundbau). Bei der Umbuchung von Sachanlagen wurde darauf vergessen, diese in der richtigen Anlagenklasse wieder zu erfassen. Dadurch fehlten in der Vermögensrechnung rund 289 Millionen Euro.

Prüfer kritisieren mangelnde Kontrolle

Beide Fehler wurden umgehend korrigiert. Die Prüfer kritisierten allerdings, dass die massiven Buchungsmängel bei den internen Kontrollen der Stadt nicht aufgefallen waren. Sie fordern eine Verbesserung der Kontrollmechanismen. Der korrigierte Rechnungsabschluss stellte laut Stadtrechnungshof die Haushaltslage richtig dar.

Auch das finanzielle Polster der Bundeshauptstadt schrumpft zusehends. Während die Stadt 2021 noch über Rücklagen in Höhe von 2,12 Milliarden Euro verfügte, waren es Ende 2025 nur noch knapp 986 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 53,5 Prozent. Allein im vergangenen Jahr wurden Rücklagen in Höhe von 366,45 Millionen Euro aufgelöst.

Wien drohen fast 28 Milliarden Euro Schulden

Besonders besorgniserregend ist der Blick in die Zukunft. Denn der Sparkurs der Stadt dürfte noch deutlich verschärft werden müssen. Die bisherige mittelfristige Finanzplanung der Stadt sieht bis 2031 eine weitere Neuverschuldung von insgesamt 13,57 Milliarden Euro vor. Damit würden die Finanzschulden des Wiener Kernhaushalts bis Ende 2031 auf knapp 28 Milliarden Euro anwachsen.

Um die Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts einzuhalten, müsste Wien laut Berechnungen des Stadtrechnungshofes mit Stand April 2026 zwischen 2026 und 2031 zusätzlich 7,3 Milliarden Euro einsparen beziehungsweise durch andere Konsolidierungsmaßnahmen aufbringen. Selbst wenn das gelingt, würde der Schuldenberg bis Ende 2031 auf 20,64 Milliarden Euro anwachsen.