Islam: FPÖ will Aus für Glaubensgemeinschaft

Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), fordert in jedem Bundesland eine "würdige, größere" Moschee. Bei der FPÖ stößt dieser fromme Wunsch allerdings auf wenig Gegenliebe.

"Radikal-islamistisches" Gedankengut

Ganz Im Gegenteil: Der Wiener FP-Chef Dominik Nepp fordert eine Prüfung der Auflösung der "zunehmend radikalisierten" IGGÖ.Grund: Es bestehe der "ernste Verdacht", dass IGGÖ-Vertreter "radikal-islamistisches" Gedankengut gutheißen würden, so Nepp zu. Unabhängig vom Ergebnis dieser Prüfung spricht sich Nepp jedenfalls für die Aberkennung der IGGÖ als offizielle Religionsvertretung aller Muslime in Österreich aus.Die Wiener FPÖ will nun Belege sammeln, um die Radikalisierung zu dokumentieren, und sie den zuständigen Behörden zukommen lassen