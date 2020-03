Isolation: Mann lebt seit 30 Jahren auf einsamer Insel

Mauro Morandi hat gewagt, was sich viele nur erträumen. Er lebt seit 30 Jahren auf einer Insel, ist mit 50 Jahren ausgestiegen und seither fast völlig alleine.

Die Vorstellung von einem Leben auf einer Insel ohne adere Menschen, in vollkommener Einsamkeit, ist meist nicht viel mehr als ein Gedankenspiel für kurzweilige Momente.Einige Abenteurer und Naturliebhaber sind jedoch mutig genug das Insel-Leben in die Tat umzusetzen. Sie sehen den Fortschritt nicht als ihre Religion und nehmen die Zeit frei von Terminen wahr. Ihr Sehnen nach einer Einheit mit der Natur ist viel größer als alles andere und zugleich ihre wichtigste Gesellschaft. Der Ruf nach Freiheit ist laut, laut genug immerhin, um den Wogen des Meeres zu folgen.In Zeiten der sozialen Isolation können wir von so einer beispielhaften Lebensweise viel mitnehmen.Ein Italiener, der es vor 30 Jahren gewagt hat, auszusteigen, erzählt gegenüber CNN und in einer Arte-Dokumentation (s. Video oben) von seinem Einsiedler-Leben auf einer Insel. Und wir fragen uns: Wie vergeht die Zeit, wenn man selbst über sie entscheidet?Mauro Morandis kleiner Schatz liegt vor der Küste Sardiniens und nennt sich Budelli. Mit 50 Jahren baute er sich hier ein komplett neues Leben auf. Eigentlich war es damals das Ziel des ausgebildeten Sportlehrers, nachdem die Kinder außer Haus waren und die Ehe gescheitert war, den Pazifik zu ergründen, aber er verliebte sich auf dem Weg auf den ersten Blick in seine Insel. Seither lebt er in vollkommenr Harmonie mit der fast unberührten Natur und führt ein Leben für den Moment.Sein tägliches Morgenritual ist das Innehalten in der aufgehenden Sonne. Italiens berühmtester Aussteiger ists ein gebildeter Mensch und hat die Welt nach seiner früheren Identität als Sportlehrer nicht ganz vergessen. Mit einem Smartphone bleibt er mit seiner Familie und mit dem Weltgeschehen verbunden, in der neutralen Rolle eines Beobachters. Auf Instagram hat er 40.000 Follower.Die Insel gibt ihm Kraft. Seit er dort lebt, ist er niemals krank gewesen. Er hat seine Heimat in den italienischen Gewässern gefunden. Seine Aufgabe ist es den berühmten rosa Sandstrand zu schützen, der fast nicht mehr rosa gewesen wäre, die Korallen hätten ihre Farbe fast eingebüßt. Der Grund dafür: Menschen haben den Sand mitgenommen und versuchten ihn auf Ebay zu verkaufen. Den Drang der Menschen Schönheit immer besitzen zu müssen, habe er nie verstanden.Langweilig werde ihm nie, berichtete er „CNN". „Ich lese viel und ich denke viel nach. Ich glaube, viele Leute haben Angst davor zu lesen. Denn wenn sie es tun, beginnen sie automatisch, Dinge über das Leben zu hinterfragen, und das kann gefährlich sein. Wenn du Dinge in einem anderen Licht betrachtest und kritisch hinterfragst, könnten viele ihre getroffenen Entscheidungen bereuen."Allen Leuten, die sich jetzt in soziale Isolation begeben müssen, empfiehlt er, die Lage anzunehmen und nicht zu klagen. Jetzt würden die Menschen gezwungen werden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass sei doch etwas Positives. „Ich bleibe jeden Winter in meinem Haus. Für Monate. Nur sehr selten gehe ich über die Insel. Also wo zum Teufel ist das Problem, einmal zwei Wochen zu Hause zu bleiben? Das ist doch absurd."