Ist das der türkis-grüne Sondierungsfahrplan?

Worüber wann wie und wie lange geredet werden soll, das wollen eigentlich weder ÖVP und Grüne in dieser Phase der Sondierungsgespräche verraten. Ein themenmäßiger Fahrplan ist nun doch bekannt geworden.

Straffer Zeitplan

Schon am Freitag wollen sich ÖVP und Grüne erneut im Winterpalais zu Sondierungsgesprächen treffen. Man wolle ausloten, ob offizielle Koalitionsverhandlungen überhaupt Sinn machen, Schnittmengen und Trennendes finden, heißt es dazu stets von beiden Seiten.Der "ORF" will am Donnerstagabend aber dann doch mehr in Erfahrung gebracht haben. Es werde noch Wochen dauern, sagte Kurz etwa. Und was er in diesen Wochen wann besprechen will, wurde nun erstmals benannt.Den Informationen des "ORF" zufolge wird bzw. wurde imüber die Themensowiegeredet. Anfangwill man dann übersprechen.Je zwei Wochen sollen die einzelnen Themenblöcke behandelt werden, dann soll es zu jedem Punkt ein Resümee geben. Grüne und ÖVP haben diese Informationen gegenüber dem "ORF" weder bestätigt noch dementiert.