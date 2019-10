Jacke und Gitarre von Kurt Cobain werden versteigert

Jetzt werden die teuerste Strickjacke der Welt, die Lieblingsjacke von Kurt Cobain, und auch die Gitarre des Nirvana-Frontmans versteigert.

Kurt Cobain, der verstorbene Frontman der Rockband Nirvana, schrieb die selbstzerstörerische Geschichte eines legendenreichen Künstlers mit seltener Stimmgewalt, der einer verlorenen Jugend Trost spendete und zum Idol einer ganzen Generation wurde. Mit einem unverkennbaren Stil, der zum Trend avancierte und die Geburtsstunde des Grunge-Looks einleitete.Jetzt steht die legendäre Strickjacke, eines der Lieblingskleidungsstücke des Sprachrohrs der Missverstandenen, das Kurt Cobain beim "Unplugged"-Auftritt auf MTV trug, als Nirvana "The Man Who Sold The World" inszenierte, zur Versteigerung. Es soll das wichtigste Kleidungsstück des Erfinders des Grunge gewesen sein.Im Rahmen einer zwei Tage andauernden Auktion, die diesen Freitag und Samstag in New York stattfindet, wird sie gemeinsam mit einer Gitarre versteigert. Bei der Auktion dreht sich alles um das Thema "Ikonen und Idole: Rock'n'Roll" Insgesamt 700 Objekte von Künstlern wie Elvis Presley, Janis Joplin, den Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan und Elton John werden ebenfalls zu ersteigern sein.Anfang der 1960er soll der Sänger die Weste selbst um 20 Dollar in einem Second-Hand-Laden gekauft haben. Jetzt müffelt sie, einer von fünf Knöpfen fehlt, sie hat zwei Brandlöcher und einen braunen Fleck. Seit dem Auftritt vor 25 Jahren befindet sie sich in einem ungewaschenen Zustand. Denn das Sammlerstück soll möglichst originalgetreu erhalten werden.Courtney Love vermachte es nach dem Tod des Sängers dem Kindermädchen. Dieses wollte es der Tochter der beiden ursprünglich vererben, brauchte dann jedoch Geld, weil sie an Krebs erkrankte und entschied sich deswegen für eine Versteigerung. Der Käufer musste sich verpflichten das vor Umwelteinflüssen zu schützen. Er bewahrte sie Angaben des Auktionshauses zufolge in einem Safe auf. Jetzt möchte er sie weiterverkaufen. Der errechnete Erlös liegt zwischen 200.000 und 300.ooo US-Dollar.Auch eine Fender-Mustang-Gitarre, die eine Sonderanfertigung für den Linkshänder war, ist Teil der aktuellen AuktionTournee "In Utero". Es wird mit einem Erlös von 300.000 bis 500.000 Dollar gerechnet.