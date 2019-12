Erster Trailer zum neuen "James Bond"-Film ist da

Sein Name ist Bond, James Bond. Daniel Craig schlüpft für "No Time To Die" ein letztes Mal in die Rolle des 007-Agenten. Nun ist der erste Trailer da.

James Bond ist zurück! In "No Time to Die" ist der britische Schauspieler Daniel Craig ein letztes Mal in der Rolle des Geheimagenten zu sehen. Was die Fans erwartet, zeigt uns ein erster Trailer, der nun veröffentlicht wurde.Den Bösewicht im Film verkörpert niemand Geringerer als Oscarpreisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), die Rolle des Bond-Girls übernimmt Lashana Lynch ( "Blade Runner 2049"). US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga zeichnet sich für die Regie verantwortlich."No Time To Die" startet am 3. Dezember in den Kinos. Ursprünglich hätte der neue Bond-Film bereits im Oktober ins Kino kommen sollen. Doch aufgrund eines Unfalls bei den Dreharbeiten wurde der Start verschoben. Daniel Craig hatte sich bei einem Stunt am Knöchel verletzt.