Sechs neue Bond-Plakate machen Lust auf Trailer

Sechs Charakter-Poster verkürzen die Wartezeit zum nächsten 007-Abenteuer.

Nach einem 15 Sekunden Teaser (ausführliche Infos gibt's HIER ) legt Universal Pictures noch mal nach: Kurz vor dem Release des finalen Trailers zum 007-Film "Keine Zeit zu sterben" am 4. Dezember werden gleich sechs aufregende Charakter-Poster veröffentlicht.Darauf lassen die Stars erahnen, auf was sich das Publikum freuen darf – allen voran Daniel Craig als Titel-Held. Oscar-Preisträger Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") als sein Gegenspieler ist für die neuen Plakate sichtlich gealtert. Geheimnisvolle und auch harte Blicke kommen hingegen von den Schauspiel-Kolleginnen Ana de Armas, Léa Seydoux und Lashana Lynch, während Ben Wishaw mit Nerd-Brille wieder den Tüftler Q gibt.Noch muss man sich aber in Geduld üben, denn der Kinostart des mittlerweile 25. James Bond-Abenteuers ist der 3. April 2020.