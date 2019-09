Böhmermann zieht HC aus, zeigt Kickl in braun

Jan Böhmermann haut in seinem neuen Song als POL1Z1STENS0HN wieder ordentlich auf HC Strache und Kickl hin.

Erst wenn er mit seinen Aussagen aufregt, funktionieren sie auch und verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Jan Böhmermann weiß, wie man schnell viele Leute erreicht. Zum Beispiel, indem man Austro-Politiker dazu bringt, beleidigt zu sein. Bei Ex-Politiker HC Strache ist das schon in der Vergangenheit immer wieder prächtig gelungen . Erst Anfang September reagierte Strache empört auf eine Böhmermann-Aussage Mal sehen, was Strache und Kickl zum neuen POL1Z1STENS0HN-Video "herz und faust und zwinkerzwinker" zu sagen haben. Denn Herbert Kickl steckt Böhmermann in einen braunen Anzug mit roter Armbinde und Reichsadler-Krawattennadel. Ein Hakenkreuz ist nirgends zu sehen, aber Bilder wie diese, kennt man aus den Geschichtsbüchern.Strache hingegen wird mit Bauch, Muskel und vor allem fast nackt als Statue gezeigt. Nur ein winziges, rot-weiß-rotes Höschen bedeckt den kleinen HC. Allerdings nicht lang, denn bald beginnt die Kunstfigur zu bröckeln.Natürlich wird auch das Ibiza-Video in einem kurzen Ausschnitt gezeigt.In Böhmermanns neuem Song geht es um Publikumsreaktionen und wie seine Songs gemeint sind. Er fordert die Zuhörer zum Selbst-Denken und -Interpretieren auf.Wie immer beim Satiriker gehen die Zugriffszahlen bereits nach wenigen Stunden durch die Decke.