Fall Kuciak: 5 Anklagen nach Mord an Journalisten

Nach dem Mord des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobten, wird die slowakische Staatsanwaltschaft fünf Beschuldigte anklagen.

Beschuldigte sollen weitere Morde begangen haben

Neue Entwicklungen im Fall des ermordeten Investigativjournalisten Jan Kuciak. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag mitteilte, sollen fünf Personen angeklagt werden.Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova wurden im Februar 2018 in ihrem Haus im slowakischen Velka Marca erschossen. Der mutmaßliche Täter, ein Ex-Soldat , sowie dessen Fahrer, die Auftraggeberin und ein Vermittler befinden sich seit vergangenem Herbst in Untersuchungshaft.Da diese allerdings am 27. November auslaufen wird, soll noch vor diesem Datum Anklage erhoben werden. Das teilten die Staatsanwälte am Montag mit. Als eigentlicher Drahtzieher gilt ein kontroverser Unternehmer. Auch gegen ihn soll Anklage erhoben werden. Der Mord soll für 70.000 Euro in Auftrag gegeben worden sein.Die vier Verdächtigen sind laut Angaben der Sonderstaatsanwälte auch für weitere Morde verantwortlich. In drei Fällen soll es bei Vorbereitungen zu einem Mord geblieben sein, vier Morde sollen die vier Verdächtigen tatsächlich begangen haben. So sollen sie an den Morden eines vor zwei Jahren erschossenen Unternehmers sowie an der Tötung eines ehemaligen Bürgermeisters im Jahr 2010 verantwortlich sein.Im Zuge der Pressekonferenz beklagten die beiden Staatsanwälte die Skandalisierung der Ermittlungen, die auch von "staatlichen Organen" betrieben wurde. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der Politik und der Mafia recherchiert. Nach der Ermordung Kuciaks traten sowohl der damalige Innenminister Robert Kalinak, als auch der Premierminister Robert Fico zurück.(mr)