Janine Pink: Playboy-Strip vor der TV-Promi-Insel

Janine Pink zeigt uns und dem Playboy ihre schönste Seite bevor Sat 1 sie zu "Promis unter Palmen" schickt.

Janine Pink Playboy April 2020

Nichts fake, außer dem Namen

2019 gewann Janine Pink die 7. Staffel von "Promi Big Brother" , davor kannten sie Fans aus "Köln 50667". Damals kam sie auch mit Tobias Wegener zusammen. Seit Oktober ist Janine wieder Single ( "Hab genug von F***boys" ).Am 25. März wird sie für Sat 1 bei "Promis unter Palmen" ihren Ex wieder.Was Janine am Format am besten gefällt: Sie kann sein, wie sie ist. "Ich glaube, ich bin in der Öffentlichkeit genauso, wie ich sonst bin, und verstelle mich nicht."Außer vielleicht beim Namen, denn "Pink" steht nicht in der Geburtsurkunde. Doch auch erklärt die 32-Jährige schnell: Ihre Karriere begann sie in der Reality-Soap "Köln 50667". "Da meine Familie nicht unbedingt vor die Kamera mochte, beziehungsweise man nicht abschätzen konnte, wie die Reaktionen der Zuschauer sind, ging ich dann als Janine Pink ins Rennen. Ich wohnte direkt neben einer Berufsschule, und viele, die mich aus der Sendung kannten, wussten, wo ich wohne. Ich war froh, dass sie meinen echten Namen nicht kannten, sonst hätten die ständig geklingelt."