'Hab genug von F***boys': Janine rechnet mit Tobi ab

Nach der Trennung von Freund Tobi bricht "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink ihr Schweigen und spricht Klartext. Und dabei nimmt sich die 32-Jährige kein Blatt vor den Mund.

Nach "Promi Big Brother" galten Tobias Wegener (26) und Janine Pink noch als echtes Traumpaar.Doch seit einigen Tagen hielten sich wildeste Trennungsgerüchte hartnäckig – und wurden nun von Janine höchstpersönlich beim "Sat.1"-Frühstücksfernsehen bestätigt.Und noch mehr: Die "Köln 50667"-Bekanntheit erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Tobias. Von Liebe soll nämlich in Wahrheit keine Spur gewesen sein.Stattdessen soll der "Love Island"-Schnuckel zum Beispiel die Romanze der beiden nur aus PR-Gründen bewusst geplant und vorgespielt haben.Das lässt Janine natürlich nicht auf sich sitzen und rechnet nun mit Tobi ab. Was die 32-Jährige über ihren Ex zu sagen hat, erfährst du im Video.