Jared Leto zeigt erschreckendes Nahtod-Video

Nichts für schwache Nerven: Schauspieler und Musiker Jared Leto hat jetzt ein Video von dem Moment geteilt, als er "fast gestorben" wäre.

Am Tod vorbeigeklettert

Oscar-Preisträger Jared Leto ("Dallas Buyers Club") hat jetzt ein Video von dem Moment veröffentlicht, als er beim Bergsteigen "fast gestorben" wäre. Der 48-Jährige zeigt seinen Twitter-Anhängern, wie er knapp 200 Meter über dem Boden baumelte, nachdem sein Seil vom Felsen gefährlich ausgefranst wurde."Ohne dramatisch klingen zu wollen, aber dies ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre. War mit @AlexHonnold am Red Rock klettern. Ich schaute nach oben und innerhalb von Sekunden wurde das Seil vom Felsen durchtrennt, während ich etwa 600 Fuß in der Luft baumelte. Ich erinnere mich, wie ich auf den Boden tief unter mir geschaut habe", twittert Leto."Aber wir haben es geschafft und einen weiteren Tag erlebt. Insgesamt hat es wirklich Spaß gemacht", kommt der 48-Jährige ja dann fast doch noch zu einem recht versöhnlichen Fazit seines Kletterausflugs.2020 wird generell ein spannendes Jahr für Leto. Derzeit steht er für die Dreharbeiten des Spiderman-Spinoffs "Morbius" (siehe Trailer) vor der Kamera und von 21. bis 24. August organisiert er mit seiner Rockband "30 Seconds To Mars" das dreitägige "Mars Island"-Festival in Kroatien