Jasmin Tawil unter Drogen gesetzt und vergewaltigt

Die "GZSZ"-Darstellerin enthüllte in einem Interview, dass sie in den USA vergewaltigt wurde.

"Ich wollte nicht mit ihm schlafen"

Monatelang war die "GZSZ"-Darstellerin Jasmin Tawil wie vom Erdboden verschluckt, ihr Vater wandte sich sogar an die Medien: Bis sie plötzlich wieder auftauchte und offenbarte, dass sie in Amerika lebt und einen Sohn namens Ocean hat.Erst vor Kurzem ist die Ex von Adel Tawil wegen der Corona-Krise nach Deutschland geflüchtet. Und da will sie jetzt auch bleiben. Denn in den USA hat sie Schlimmes erlebt, wie sie nun in einem Interview mit Sat. 1 enthüllte. Sie musste dort auf der Straße leben – wurde mehrmals ausgeraubt und verprügelt.Eines Tages wurde sie zudem vergewaltigt. "Er hat sich leider etwas genommen, was ich ihm nicht erlaubt habe. Er wollte mit mir schlafen, ich wollte nicht mit ihm schlafen", berichtet die Schauspielerin. Irgendwann bekam sie nichts mehr mit: Der Mann und ein Freund von ihm hatten sie unter Drogen gesetzt. "Ich hatte komplett die Kontrolle verloren", fügt sie noch hinzu.Jasmin ist froh, dass sie wieder in Deutschland lebt. "Ich sah für mich und Ocean dort keine wirkliche Zukunft. Das Leben auf Hawaii ist sowieso irre teuer und dazu die unsichere Situation. Ich hatte Angst", so die Seriendarstellerin.