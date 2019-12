Deshalb ist Jasmin Tawil so lange untergetaucht

Monatelang war Adel Tawils Ex-Frau Jasmin verschwunden, bis sie mit einem Baby wieder auftauchte. Jetzt erzählt sie, was passierte.

Jasmin Tawils Vater wandte sich an die Öffentlichkeit, bat RTL um Unterstützung und hatte sogar vor,. Seine Tochter war monatelang verschwunden, ihre Social-Media-Accounts blieben leer.Anfang September kam schließlich das lange erwartete Lebenszeichen der GZSZ-Schauspielerin. Auf Instagram. Während die Welt rätselte, wo sie war, brachte sie ihren Sohn zur Welt.Inzwischen ist Söhnchen Ocean sechs Monate alt, Mama und Bub geht es am Strand von Maui (Hawaii) großartig. Ihr halbes Leben dreht sich um das Lächeln ihres Sohnes. Die andere Hälfte um die Musik. Jasmin hat ein Album herausgebracht. "Frieden" behandelt ihr Mutterglück, die Schwangerschaft und ihren Ex-Mann, Popmusiker Adel, mit dem sie 13 Jahre zusammen, fünf davon verheiratet war.Die Schwangerschaft, verriet Jasmin der " Bild ", hätte sie überrascht. Sie wohnte in einem Van und bemerkte erst im 3. Schwangerschaftsmonat was vor sich geht. "Ein langer Flug nach Deutschland schien mir zu riskant, denn ich habe ein angeborenes erhöhtes Thrombose-Risiko. Außerdem fehlte mir das Geld, und ich wusste nicht wohin." Bis zum neunten Schwangerschaftsmonat putzte sie in einem Hotel auf Hawaii. Doch als Ocean am 15. Juni auf die Welt kam, veränderte er ihr Leben.Wer der Vater war, wusste sie nicht. Zwei Männer kamen in Frage. Inzwischen hat die Ähnlichkeit zwischen Papa und Sohn das Rätsel gelöst. Zusammen sind Jasmin (37) und Kadeem (29) nicht, haben aber ein gutes Verhältnis. Der Kindsvater stammt aus New York und arbeitet bei einer Baufirma.Ocean hat die US-Staatsbürgerschaft, Jasmin einen hawaiianischen Pass. Wie es weitergehen soll, weiß sie nicht so genau. Einerseits würde sie gerne nach Deutschland zurückkehren, andererseits lebt der Kindsvater auf Hawaii.