Für ein erfülltes Sexleben solltest du trainieren

Eine neue Studie zieht den Zusammenhang zwischen Qualität des Trainings und Qualität des Sexlebens.

Die einen trainieren für die Bikinifigur, die anderen für die Fitness - andere wiederum für ihr Sexleben. Denn Bewegung ist mehr als nur der Motor der Gesundheit, sie scheint auch der Motor für ein erfülltes Sexleben zu sein.Gesündere, fittere Menschen sollen nach der Ansicht von Forschern am Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine und Menopause in Chicago das bessere Sexleben haben. "Männer und Frauen, die gesund sind, neigen dazu, eine bessere Sexualfunktion zu haben", erklärt Lauren Streicher, die medizinische Leiterin des Instituts. Die Untersuchung wurde im Journal of Sexual Medicine veröffentlicht.Das hat vor allem mit der Durchblutung und dem Herz-Kreislauf-System zu tun. Eine gute Durchblutung ist ein entscheidender Faktor dafür, dass optimale sexuelle Befriedigung überhaupt möglich ist. Vor allem Ausdauersport soll die sexuelle Leistungsfähigkeit sowie das Verlangen und Lustempfinden steigern.Als Teilnehmer der Studie habe man nach aktiven und begeisterten Amateursportlern Ausschau gehalten. "Das ist eine besondere Gruppe von Menschen", schildert der Studienautor. Bei den Probanden handle es sich demnach "nicht um durchschnittliche, sondern körperlich besonders trainierte Personen".Insbesondere Frauen sollen von diesem Wissen profitieren. Bei Frauen, die viereinhalb Stunden pro Woche joggen, war die Wahrscheinlichkeit um ein Drittel geringer, eine erektile Dysfunktion zu haben. "Frauen, die am trainiertesten waren, berichteten über die geringste sexuelle Dysfunktion", sagt Breyer. "Sie hatten die geringsten Erregungsschwierigkeiten, die geringste Orgasmusstörung."Damit bietet diese Studie einen ersten Überblick über ein noch fast unerforschtes Terrain innerhalb der Wissenschaft. Dass Sport das sexuelle Empfinden steigert, hatten auch schon frühere Studien nahe gelegt.(GA)