Jeder 3. SPÖ-Wähler gegen Rendi-Wagner

Rendi-Wagners Posten scheint derzeit in der SPÖ selbst gesichert zu sein. Die Bevölkerung sieht das jedoch anders in der "Heute"-Frage der Woche.

Innerhalb SPÖ Mehrheit für Rendi-Wagner

Bei Bevölkerung kein Vertrauen

Noch bis 2. April können die rund 160.000 SPÖ-Mitglieder über den Verbleib von Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze abstimmen. Zumindest laut ""-Frage der Woche dürfte sie dieses Vertrauensvotum gewinnen – wenn auch vielleicht nicht im erhofften Ausmaß.49 Prozent der deklarierten SPÖ-Wähler unter den 800 Befragten (max. Schwankungsbreite ± 3,4 Prozent) gaben an, dass sie für Rendi-Wagner stimmen würden. Immerhin 31 Prozent würden gegen die Parteichefin votieren.Umgekehrt ist die Stimmung in der Gesamtbevölkerung. Hier sind Rendi-Wagners Befürworter mit 30 Prozent in der Minderheit. 48 Prozent sprechen sich gegen sie aus.