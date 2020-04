Jeder Vierte hat Urlaub 2020 schon abgeschrieben

Fällt mein Sommerurlaub wegen der Coronakrise ins Wasser? Jeder Vierte hat das Urlaubsjahr 2020 schon abgeschrieben, 40 % halten (noch) daran fest.

40 % halten am Urlaub fest

Transparenz ist Trumpf

Einreiserestriktionen, Ausgangsbeschränkungen und beinahe täglich neue Hiobsbotschaften: So nötig die Alltagsflucht in Richtung Ferne gerade jetzt erscheint, so unmöglich ist sie momentan. Laut einer Umfrage des Reiseportals "HolidayCheck" hat jeder Vierte das Urlaubsjahr 2020 schon abgeschrieben.Wie ist die Stimmung bei den Urlaubern und wie geht es den Menschen damit, derzeit auf den sehnsüchtig erwarteten Urlaub oder die Planung und Vorfreude darauf, verzichten zu müssen? Für ein transparentes Stimmungsbild der Betroffenen hat die Reiseplattform "HolidayCheck" eine repräsentative Umfrage* unter Urlaubern mit und ohne bestehende Buchungen, durchgeführt.Trotz aktueller Unsicherheiten geben 40 Prozent der Urlauber die Hoffnung auf ihren bereits gebuchten Urlaub nicht auf und halten weiter an ihm fest. Für die meisten Menschen ist Reisen ein wichtiger und fester Bestandteil ihres Lebens, auf den sie nur ungern verzichten möchten. Auch den für dieses Jahr geplanten Urlaub schreibt ein Großteil der Menschen noch nicht ab: Nur knapp ein Viertel der Umfrageteilnehmer denkt, dass sie im Jahr 2020 nicht verreisen werden.Um nach der Krise wieder vertrauensvoll buchen zu können, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. Besonders interessant zu sehen ist, dass der Preis hierbei nur für 15 Prozent der Befragten relevant ist. Auch die Nähe des Urlaubslandes, also ob Lang- oder Kurzstrecke, ist nur für sieben Prozent der Urlauber entscheidend. Am wichtigsten ist die Transparenz hinsichtlich der Buchungen.Für fast 60 Prozent der Befragten sind flexible Stornierungsbedingungen ausschlaggebend. Auch leicht verständliche Informationen für den Ablauf der Stornierung sind für fast die Hälfte der befragten Urlauber essenziell (49%). Besonders im Hinblick auf die aktuelle Lage geben über 50 Prozent an, dass offizielle Gesundheitsinformationen des Reiselandes ihre Buchung beeinflussen.*Umfrage unter 1.309 Teilnehmern des HolidayCheck Forschungspanels