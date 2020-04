27.04.2020 5:30 Jeder Vierte von Masken in der U-Bahn sehr genervt

Viele Österreicher halten sich zwar an die Maskenpflicht in den Öffis, sind aber dennoch genervt von der Regel. Bild: picturedesk.com

In der aktuellen "Heute"-Umfrage gaben 59 Prozent der Befragten an, die Maskenpflicht würde sie nerven, 24 Prozent sogar sehr. Am deutlichsten drückten FPÖ-Wähler ihren Unmut aus.