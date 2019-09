Jeffree Star über seine Youtube-Serie

Die US-Youtuber Jeffree Star und Shane Dawson veröffentlichten den Trailer zu ihrer Youtube-Serie "The Beautiful World of Jeffree Star" – Twitter flippt aus.

Jeffree Star ist einer der großen Beauty-Gurus der ersten Stunde. Als er vor einigen Monaten in Wien war, um seine eigene Make-Up-Linie zu bewerben, fand sich eine riesige Schlange an Fans vor dem Gerngroß ein, die sich über die gesamte Mariahilfer Straße zog.Auf seinem Kanal testet er auch andere Beauty-Produkte. Unter anderem bewertete er bereits Lady Gagas Make-Up-Linie und gemeinsam mit Shane Dawson auch Kylie Jenners Pflegeserie "Kylieskin".Jetzt kommt eine neue Serie auf Youtube heraus, wo beide gemeinsam vor der Kamera stehen werden. Viele Details verrät er noch nicht."Ich hoffe, ihr seid alle parat für das nächste Kapitel. Es war ein verrücktes Jahr", schrieb Youtube-Megastar Jeffree Star Mitte Woche auf Twitter – und verlinkte dazu den Trailer zu seiner neuen Youtube-Serie "The Beautiful World of Jeffree Star".Die Webserie drehte er gemeinsam mit seinem Branchenkollegen Shane Dawson. Eine vage Vorstellung über den Inhalt gab Star in seiner Insta-Story: "Es ist eine Dokumentation über so viele Dinge. Worum es vor allem geht, werdet ihr erfahren, wenn ihr die Serie schaut."Was damit konkret gemeint ist, bleibt vorerst unklar – auch der Trailer () bietet nicht mehr Aufschluss. Der knapp vierminütige Clip beginnt mit einer Performance des "American Idol"-Lieblings Catie Turner (19). "Manchmal fühlt man sich nicht wie ein Gewinner", sagt Catie und singt dann ihren melancholischen Song "Prom Queen".Zeitgleich werden verschiedene Szenen aus dem Leben von Shane und Jeffree eingeblendet. Unter anderem, wie Shane seinem Verlobten Ryland Adams (28) einen Heiratsantrag macht. Oder als Shane erstmals das Skandal-Video der Beauty-Youtuberin Tati Westbrook (37) sieht, in dem Westbrook James Charles (20) öffentlich die Freundschaft kündigte. Shawn musste dabei sogar weinen.Auch Jeffree hat ein paar Tränen verdrückt – und zwar beim Anschauen des Trailers zu seiner neuen Serie, wie er in einer Insta-Story erzählt: "Ich habe echt geheult, als ich meinen eigenen Trailer sah."Als Release-Datum haben die beiden den 1. Oktober angegeben. "Das wird der Start von etwas verdammt Schönem", so Jeffree auf Instagram. Wie er weiter verrät, wird die Serie aus neun Episoden bestehen.Wieso sie "The Beautiful World of Jeffree Star" heißt, wenn sie offensichtlich auch von Shanes Leben handelt, wird derzeit nicht erklärt.Diese Userin hat sich "den neuen Trailer hundert Mal angesehen, statt Hausaufgaben zu machen"."Ich habe wegen des Videos schon jetzt echte Tränen geweint", gab diese Userin zu – und fügte an, dass sie "echt ready" für die Serie sei."James Charles, nachdem er sich langsam vom ganzen Drama mit Tati Westbrook erholt hat und dann sein Gesicht im Trailer zur Doku sieht."Dieser Fan braucht keine Worte, um seine Freude über die neue Serie auszudrücken:Eine andere Twitter-Userin macht dieses Gesicht, weil "sie noch ein ganze Woche warten muss, bis die Serie veröffentlicht wird".Der Trailer scheint vielen Fans nahe zu gehen – so auch dieser Userin, die sich an der Aufnahme einer heulenden Kris Jenner bedient, um ihre Gefühle auszudrücken:"Shane Dawson hat mir in vier Minuten gerade alle meine Emotionen entrissen."(mim)