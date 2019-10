Aniston und Witherspoon teilten ihr Diät-Geheimnis

Über 20 Jahre in Hollywoods A-Liga und strahlend schön: Reese Witherspoon (43) und Jennifer Aniston (50) verraten ihr Beauty-Geheimnis.

Ein bisschen kann der Beauty-Doc nachhelfen, aber wer auf seinen Körper nicht aufpasst, verliert seine natürliche Schönheit. Das wissen auch Reese Witherspoon und Jennifer Aniston.Schon im Jahr 2000 standen die beiden für Friends gemeinsam vor der Kamera. Reese Witherspoon spielte damals Anistons egoistische Schwester Jill. Viel hat sich am Aussehen der beiden Superstars seitdem nicht geändert.Ab 1. November sind die beiden wieder gemeinsam in einer Serie zu sehen. Apple TV+ zeigt "The Morning Show", in der Aniston und Witherspoon zwei Journalistinnen spielen und die sie auch gemeinsam produzieren. Im Rahmen der Promotion lassen sich die Powerfrauen auch einige Geheimnisse entlocken. Zum Beispiel, wie sie es schaffen, ihr Aussehen so erfolgreich zu konservieren.Beide halten sich an die gleiche Ernährungs-Strategie, wie sie in der "Radio Times" verrieten. Das Wichtigste: Disziplin! Denn es kommt nicht nur darauf an, wie viel sie essen, sondern vor allem, wie lang sie nichts essen. Das Geheimnis für die beiden heißt Intervallfasten.Dabei gilt die Faustregel: 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen und das wenn möglich zwischen 10 und 18 Uhr. Natürlich darf man sich auch in dieser Zeit keine Kalorienbomben zwischen die Kiemen schieben. Stattdessen stehen leichte Produkte im Vordergrund wie Porridge mit Eiweiß, Salate oder Gemüse. Und natürlich viel Sport. Fünfmal die Woche wird trainiertReese hält sich an einen sehr ähnlichen Ernährungsplan. Sie startet mit einem grünen Saft und Kaffee in den Tag, danach kommen ähnliche Dinge wie bei Aniston auf den (kleinen) Teller. Das flüssige Frühstück, dass sich Reese genehmigt, kompensiert sie mit einem sechsten Trainingstag - jede Woche, versteht sich.Die Schinderei zahlt sich aus. Beide Schauspielerinnen sind über 40 und beide sind ganz dick im Geschäft. Beide hörten in der Vergangenheit oft, dass man als Frau über 40 in Hollywood zum alten Eisen gehört. Witherspoon kann darüber nach dem Erfolg von "Big Little Lies" nur lachen. Sie hat mehr Arbeit und bekommt mehr Anerkennung als jemals zuvor.Aniston ist auch ungebrochen beliebt. Erst vor wenigen Tagen postete sie erstmals auf Instagram –. Rekord!