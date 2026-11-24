i Jessica Alba muss zahlen. REUTERS Teure Scheidung Jessica Alba muss ihrem Ex eine halbe Million zahlen Die Schauspielerin muss ihrem Ex-Mann Cash Warren zusätzlich zu den bereits vereinbarten 3 Millionen Dollar weitere 577.000 Dollar überweisen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 18:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Obwohl die Scheidung von Jessica Alba (45) und Cash Warren (47) im März nach rund 17 Ehejahren rechtskräftig wurde, ist das Kapitel finanziell noch nicht abgeschlossen.

Wie nun bekannt wurde, muss die Schauspielerin ihrem Ex zusätzlich zu den bereits vereinbarten drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro) weitere 577.481 US-Dollar (knapp 530.000 Euro) überlassen.

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Das Geld stammt aus einem betrieblichen Altersvorsorgeplan mit Gewinnbeteiligung, der an Albas Unternehmen HonorBar Inc. geknüpft ist, wie RTL.de unter Berufung auf das Magazin "People" meldet. Der Los Angeles County Superior Court habe die Anordnung am 20. November erlassen.

Warren kann selbst entscheiden

Der Betrag wird auf Grundlage von Albas Mitteln zum Stichtag 30. Juni 2026 berechnet. Die genaue Summe steht damit noch nicht auf den Dollar genau fest - Gewinne oder Verluste aus Anlagen können die Höhe noch verändern.

Warren darf selbst entscheiden, wie er an sein Geld kommt: Er kann sich die Summe sofort auszahlen lassen oder sie auf ein individuelles Rentenkonto übertragen. Weitere Leistungen aus diesem Firmenplan stehen ihm aber nicht zu.

Beide in neuen Beziehungen

Anfang 2025 hatte Alba die Scheidung eingereicht und unüberbrückbare Differenzen als Grund genannt. "Wir werden für immer eine Familie sein", schrieb sie damals auf Instagram. Ein Rosenkrieg blieb aus.

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Für die drei Kinder Honor (18), Haven (15) und Hayes (8) vereinbarten die Eltern das gemeinsame Sorgerecht. Inzwischen gehen beide eigene Wege: Alba ist mit Schauspieler Danny Ramirez (34) liiert, Warren wurde mit verschiedenen Frauen gesehen.