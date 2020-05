Home Office-Contest: Mitmachen & Spotify-Jahresabo gewinnen

"Heute" & Universal Music verlosen ein Spotify-Jahresabo! Was du dafür tun musst? Sende ein Foto oder ein Video von dir im Home Office und gewinne!

1. Lade dein Foto ODER dein Video via- Button (oben in der Navigationsleiste) in derODER amhoch.2. Wähle als3. Trage deine wichtigstenein (Name, Telefon, Mail-Adresse).4. Klicke anschließend aufDie Fotos kommen in eine Dia-Show und werden auf "heute.at" veröffentlicht. (Alternative: Du kannst für dein Lieblingsfoto im Rahmen eines Duells abstimmen, das veröffentlicht wird, sobald ausreichend Fotos zur Verfügung stehen.)Die Einsendungen werden im Artikel veröffentlicht.01. bis 10. Mai 2020, Einsendeschluss 12:00 Uhr; Votingschluss 23:59 Uhr).Eine fachkundige-Jury kürt den Sieger. Der Gewinner wird verständigt (vergiss nicht, deine Daten vollständig anzugeben, damit wir dich erreichen können).5. Der Sieger wird vom "Home Office"-Sänger Lukas von Dahamas, aka Lukas Lach, auf seiner Instagram-Seite gefeatured.Erfahrmehr über "Home Office"-Sänger Lukas Lach