Jetzt erobert Netflix auch noch den Trash-TV-Markt

Bei fiktionalen Eigenprodukten ist Netflix längst die Nummer eins. Der Streamingdienst jagt jetzt aber auch die letzte Domäne des analogen Fernsehens.

"Der Bachelor", "Love Island", "Ich bin ein Star – holt mich hier raus", "Germany's Next Topmodel": Reality-Formate bescheren den TV-Sendern zuverlässig beste Einschaltquoten und sorgen für Gossip. Ein lukratives Business mit hoher Publikumsbindung.Genau darauf zielt Netflix ab. Der Streamingdienst arbeitet zurzeit daran, auch das Publikum abzuholen, das sich für Inhalte interessiert, in denen nicht Schauspielerinnen und Schauspieler die Hauptrollen übernehmen, sondern echte Menschen, die ohne vorgefertigte Dialoge aufeinander treffen, dafür mit echten Gefühlen. Oder zumindest genau das suggeriert wird.Das trashige Format "The Circle", eine Kreuzung aus "Big Brother" und "Catfish", entpuppte sich im Jänner als Zuschauerhit. Und auch mit der neuartigen Dating-Show "Love is Blind" verbuchte die Plattform extrem hohe Zugriffe. Zeitweise war es das beliebteste Format überhaupt.Vermutlich auch, weil Netflix die Folgen ausnahmsweise im Wochentakt veröffentlichte, um so einen Hype zu generieren. Damit imitiert Netflix erfolgreich die Strategie analoger TV-Sender.Mit "Too Hot To Handle" hat Netflix vergangene Woche seine neuste Reality-Show veröffentlicht – es ist das bisher trashigste Format. Zehn gut aussehende Kandidaten mit zur Perfektion austrainierten Körpern verbringen vier Wochen in einer Villa – und dürfen sich dabei nicht zu nahe kommen: Kein Kuscheln, kein Küssen, kein Sex, keine Selbstbefriedigung.Die Gründe für die Reality-Offensive von Netflix liegen auf der Hand: Reality-TV spricht ein extrem breites Publikum an, während die Produktionskosten im Vergleich zu fiktionalen Serien niedrig sind. Eine Folge von "Game of Thrones" kostet etwa 15 Millionen Dollar, dagegen schlägt eine Reality-TV-Show mit maximal 500.000 Dollar pro Folge zu Buche.Auch dank der frischen Idee von "Love is Blind" – schöne Singles sprechen mehrere Wochen lang durch eine Wand miteinander, ohne sich jemals zu sehen, verlieben und verloben sich gar – traf der Dienst voll ins Schwarze. Der Kult um die trashige Show ist so groß, dass die Teilnehmer sogar in die Talkshow von Ellen DeGeneres eingeladen waren, wo sich sonst Superstars die Klinke in die Hand geben.Sowohl von "Love is Blind" wie auch von "The Circle" sind schon die Staffel zwei und drei in Arbeit. The Circle hat seit April zudem auch einen französischen Ableger erhalten – weitere dürften folgen. Dass auch "Too Hot To Handle" fortgesetzt wird, scheint beim aktuellen Erfolg nur logisch.