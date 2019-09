Jetzt gibt's die Ganztagsschule für Hunde

Romana Durst ist mobile Hundetrainerin. Bild: privat

Für Hunde-Besitzer, die Probleme mit dem Abrichten ihrer Lieblinge haben, hat Hundetrainerin Romana Durst aus Muckendorf (Tulln) jetzt eine Lösung: Die Ganztagsschule für Vierbeiner.

Seit dem Jahr 2014 ist Romana Durst (44) aus Muckendorf-Wipfing (Tulln) mobile Hundetrainerin. Während dieser Zeit brachte sie zahlreichen Vierbeinern nicht nur die Grundkommandos bei.



Weil sich immer wieder Hundebesitzer meldeten, die Probleme mit ihren Vierbeinern, aber beispielsweise berufsbedingt nicht die nötige Zeit oder aber auch Geduld mit ihren Lieblingen hatten, entwickelte sie jetzt ein neues Konzept: Die Ganztagsschule für Hunde.



"Oftmals haben Hundebesitzer auch das Problem, dass in der Hundeschule alles gut funktioniert, sobald sie mit ihren Vierbeinern draußen sind und es Ablenkung gibt, der Hund aber nicht mehr folgt", erklärt die gebürtige Tirolerin im "Heute"-Gespräch.



Aus diesem Grund werden die Probleme mit dem Hundebesitzer zuerst genau besprochen, anschließend wird ein fünftägiges, individuelles Programm erarbeitet. "Wenn das Tier beispielsweise bei Menschenmassen nervös reagiert, werde ich mit ihm in die Stadt gehen und dort mit ihm üben", erklärt Durst.



Die Vierbeiner werden in der Früh zur Trainerin gebracht und am Abend wieder abgeholt. Täglich werden Videos und Fotos von den Einheiten gemacht, im Anschluss wird der Besitzer persönlich geschult, um das Gelernte auch zu Hause umsetzen zu können.



Das fünftägige Service (Montag bis Freitag) kostet 480 Euro. "Alle Rassen sind willkommen", hofft sie auf zahlreiche Schüler.



(nit)