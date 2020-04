Jetzt ist die perfekte Zeit, um Dinge zu erledigen

Trotz eingeschränktem Alltag hat die Corona-Krise doch auch ihre guten Seiten: Wir finden wieder mehr Zeit für uns. So nützt du die Zeit zu Hause optimal.

Anstatt der nächsten Tiktok-Challenge nachzujagen oder dir eine Netflix-Serie nach der anderen reinzuziehen, könntest du zum Beispiel auch Dinge erledigen, die du schon lange vor dir herschiebst.Ob du den Keller aufräumst, die Garderobe ausmistest oder endlich mal wieder die Gitarre in die Hand nimmst: Jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Ohne schlechtes Gewissen, etwas zu verpassen, können wir nun zu Hause sitzen und innerlich mal etwas zur Ruhe kommen.Den Esstisch an der anderen Wand platzieren, die neuen Vorhänge endlich aufhängen oder den abgenutzten Teppich loswerden: Jetzt ist die Zeit dafür.Den Frühlingsputz anzugehen, ist gerade in Corona-Zeiten sinnvoll. Wir müssen eh zu Hause bleiben, da kommt eine gründliche Reinigung gerade recht und wir verbrennen dabei auch noch Kalorien.Auch wenn deine Ligretto-Fähigkeiten etwas eingerostet sind, widme dich mit deinen Liebsten mal wieder einem ausgiebigen Spielabend. Brett- oder Kartenspiele können deine Konzentrationsfähigkeit mal wieder etwas herausfordern und es gibt (fast immer für alle) was zu lachen.Du hast jetzt genug Zeit, um alle Dokumente zusammenzusuchen und du wirst es dir danken, wenn du nach ausgestandener Krise das warme Wetter genießen kannst, anstatt dich mit den Belegen herumzuschlagen.Aller Anfang ist schwer, aber dank Zoom & Co. ist es in Corona-Zeiten bestens möglich, auch digital Gitarren-Lektionen oder Gesangsstunden zu nehmen und gleichzeitig die von der Krise heftig betroffene Musiker-Szene aktiv zu unterstützen!, das du schon länger mal lesen wolltest. Lesen beugt Langeweile vor und fördert den Geist!Vor allem, wenn Kinder im Haushalt leben, ist ein gemeinsamer Kochnachmittag der ideale Zeitvertrieb für die ganze Familie. Hier kann man einiges lernen, viel Spaß haben und man hat am Schluss noch ein leckeres Essen auf dem Teller.• Auch für denwäre jetzt genügend Zeit vorhanden. Eine halbe Stunde pro Tag reicht da schon völlig aus. Dabei helfen dir Apps wie Babbel oder Duolingo oder natürlich auch speziell auf dich zugeschnittene Online-Angebote.(20 Minuten)