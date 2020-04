Jetzt kann jeder unsere Bewegungsdaten sehen

Jene Bewegungsdaten, die A1 der Regierung zur Verfügung stellt, wurden jetzt in Form einer Karte öffentlich gemacht.

Es gab Aufregung darum: Das Mobilfunkunternehmen A1 schickt der Regierung gemeinsam mit dem Grazer Unternehmen Invenium täglich Bewegungsdaten aller Österreicher. Nun sind diese Daten auch öffentlich zugänglich.Diese Daten sind anonymisiert und sollen zeigen, wie brav wir alle daheim bleiben . Ausgewertet werden Handydaten.Neu ist: Seit Freitag kann jede und jeder Interessierte diese Daten ebenfalls einsehen. Öffentlich im Internet. Sie werden anhand einer Österreich-Karte dargestellt und zeigen: Manche sind besonders viel daheim, andere nicht.Im Durchschnitt sind die Österreicher aktuell um 25 Prozent mehr daheim.Verglichen werden die aktuellen Daten mit jenen vor der Krise (23.01.2020). Gegenüber diesem Datum haben die Bewohner von Wien am gestrigen Donnerstag (09.04.2020) ihre Mobilität um 30 bis 40 Prozent reduziert. In Mitterbach am Erlaufsee (NÖ) bewegen sich die Leute sogar um 41 Prozent weniger.Weniger eingeschränkt haben sich die Tiroler am Gründonnerstag. Die Ischgler haben ihre Mobilität nur um 8 Prozent reduziert, die im Kaunertal gar nur um 3 Prozent. Gar keine Veränderung gab es etwa im Bezirk Elbigenalp.Die Unterschiede, heißt es in einem begleitenden Blog-Eintrag, liegen auch an dem Faktum Infrastruktur, eine Stadt-Land-Thematik. In Städten mit guter Nahversorgung konnten die Bewegungen leichter eingeschränkt werden, in ländlichen Gegenden, wo man für Besorgungen des täglichen Bedarfs ins Auto steigen muss, schwieriger.nternehmen A1