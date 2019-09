Diese Erfindung lässt ein Ei in 1 Minute hart werden

Ein Rührei oder hartes Ei in nur einer Minute? Eine Erfindung aus den Niederlanden bietet eine zeitsparende, umweltschonende Zubereitungsform.

Ein niederländisches Unternehmen hat sich der Nachfrage alternativer Zubereitungsformen von Eiern gewidmet und hat in zehn Jahre langer Forschung ein Produkt entwickelt, das es schafft ein hartes Ei oder ein Rührei zeitsparend, effizient und umweltschonend zu kochen - und das in nur einer Minute.Während du dir also deinen Kaffee zubereitest, kann das Ei in der gleichen Zeitspanne fertig sein.Vorrangig wurde die Erfindung für die Gastronomie und Hotellerie eingesetzt, aber sie könnte auch den Heimgebrauch erleichtern. Damit kann man nicht nur Zeit sparen, sondern auch Lebensmittelmüll vermeiden.Unter den Wärmelampen bei Frühstücksbuffets in Hotels trat häufig das Problem auf, dass das fertige Ei nicht so schmeckte, wie es die Gäste von zuhause gewohnt waren. Auch dieerforderliche Menge von Eiern ist oft schwer zu bemessen. Die übrig Gebliebenen werden dann entsorgt. Auf Basis dieser Überlegungen kam Marcel Bivert, der CEO von Eggciting auf die Idee diese Situation zu optimieren. So kam es zur Entstehung des Eggcheff Scramled Eierkochers.Dafür braucht man weniger Geschick als auf dem Level eines herkömmlichen Eierkochs. Per Knopfdruck wählt man die gewünschte Option. Auch Zutaten wie Zwiebeln, Tomaten, Käse und Paprika können nach Belieben hinzugefügt, aber auch Haferflocken können zubereitet werden."Von Anfang an haben wir uns auf Hotels, Cafés und mobile Einzelhändler konzentriert, damit die Leute leckere, personalisierte und gesunde Eier wie bei sich zu Hause genießen können", sagt Bivert von Eggciting Products.Im Oktober 2019 wird die Maschine vorgestellt.