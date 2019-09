Jetzt benutzen Teenager Klebstoff für volle Lippen

Volle Lippen um jeden Preis? Es ist nicht leicht, Social Media-Idealen nachzueifern.

Kein neuer Tag ist vollständig ohne eine neue virale Challenge mit fragwürdigem Sicherheitsgrad. Mittlerweile gehen Menschen so weit, ihre Ohren für mehr Fülle aufzuspritzen - da überrascht der aktuelle Online-Trend eigentlich nicht mehr. Vor allem unter jungen Mädchen erfreut sich der neueste Wettbewerb in den weiten Welten der Sozialen Medien großer Beliebtheit.Bei der sogenannten "Lip Glue Challenge" geht es darum, die Lippen voller wirken zu lassen, um damit "bessere" Selfies machen zu können. Volle Lippen sind neben der Signalfarbe Rot das Symbol für Jugend und Weiblichkeit.Mit Vorbildern wie Kylie Jenner und anderen Stars und Bloggern, die oftmals künstlich, manchmal natürlich begünstigt oder sonst mit kosmetischer Hilfe meist über ein Ideal von vollen Lippen verfügen, mag so eine Idee kaum verwundern. Ihren Ursprung fand die skurrile Challenge auf der Social-Media-Plattform TikTok. Im Jahr 2015 hatte so eine Vorbildwirkung bereits in eine "Kylie Jenner Lip Challenge" gemündet.Teenager sind recht kreativ in ihrer Anwendungsweise geworden.Dafür braucht es nicht viel, sondern lediglich etwas, das in fast keinem Make-Up-Equipment junger Mädchen fehlt: Klebstoff für falsche Wimpern oder Nagellack. Dieser wird bevorzugt verwendet, wenn es darum geht, den Effekt zu erzeugen. Die Lippen wirken dann doppelt so dick wie im natürlichen Zustand. Gelegentlich bleibt der Effekt nicht nur von kurzer Dauer, sondern hält länger an. Mit Öl, das man kurz einwirken lässt und einem Seifen-Wasser-Gemisch sollte es sich jedoch einfach entfernen lassen.