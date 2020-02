Jetzt sagt die Politik: Hör auf, Whatsapp zu nutzen!

Der Messenger Whatsapp hat mittlerweile 2 Milliarden Nutzer. Jetzt schaltet sich die EU-Kommission ein und will, dass man auf die Alternative Signal umsteigt.

Die EU-Kommission hat seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, auf Whatsapp zu verzichten und stattdessen die Alternative Signal zu nutzen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet. Der Schritt soll die Sicherheit der Kommunikation erhöhen, heißt es bei "politico.eu". Die Aufforderung sei demnach auf internen Benachrichtigungsplattformen aufgetaucht."Signal wurde als empfohlene Anwendung für öffentliche Sofortnachrichten ausgewählt", soll die Nachricht gelautet haben. Signal ist wegen seiner Privatsphäre-Einstellungen sehr beliebt. Die Betreiber handeln nach dem "Zero Knowledge"-Prinzip, wodurch sie angeblich keinerlei Informationen darüber haben, wer wann mit wem worüber redet und schreibt.Signal wurde 2013 von Privatsphäre-Aktivisten entwickelt. Nachdem Whatsapp-Mitgründer Brian Acton 2017 bei Whatsapp wegen Datenschutz-Bedenken ausgestiegen war, investierte er 2018 50 Millionen Dollar in die Signal Foundation. Es handelt sich um eine Non-Profit-Organisation zur Entwicklung der Messaging-App.Die Aufforderung an die EU-Mitarbeiter, Signal zu nutzen, trifft gar nicht nur sie selbst, sondern ist auch ein Fingerzeig für die Bürger. Die Nutzung von Signal wurde demnach primär für die Kommunikation der Mitarbeiter mit Freunden, Familie und Bekannten vorgeschlagen. Für Mail-Verkehr wurden strengere Sicherheitsregeln bereits umgesetzt.