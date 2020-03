Jetzt wird euch euer Lieblings-Eis geliefert

Die Eissalons hätten längst schon Saison, doch das Coronavirus macht uns einen Strich durch das Stanitzel. Die Eisverkäufer lassen sich aber nicht unterkriegen und liefern jetzt vor die Tür.

Hier eine kleine Liste beliebter Eissalons

Das Wochenende steht vor der Tür, die Sonne scheint und das Thermometer zeigt 15 Grad Celsius an - beste Voraussetzungen für das erste Lieblings-Eis im Jahr. Wenn da nur nicht dieses Coronavirus wäre. Aufgrund Social Distancing, Ausgangssperre und Restaurantschließungen müssen auch die Eissalons - ausgerechnet zum Saisonstart - ihre Türen geschlossen halten.Aber das Glück ist in diesen schweren Zeiten auf der Seite aller Naschkatzen: Die meisten Eisverkäufer, wie der "Eis Greissler" oder "Leones", sind kreativ genug und liefern jetzt dein Lieblingseis bis vor deine Tür - kontaktlos natürlich.Einen kleinen Haken gibt es aber: Geliefert wird in den meisten Fällen erst am nächsten Tag.Geboten wird der Zustellservice für Wr. Neustadt, Neunkirchen, Baden, Mödling und ganz Wien.Achtung! Hier wird nicht alle Wiener Bezirke geliefert.Bestellungen nach 14 Uhr werden erst am nächsten Tag zugestellt.Wir sagen nur: Eis aus Bio-Schafmilch!Die Sortenauswahl ist beschränkt, dafür wird gratis geliefert.Mindestbestellwert ist hier 20 Euro, Liefergebühr 5 Euro und ab 40 Euro wird gratis in ganz Wien zugestellt.Dein Lieblings-Eisgeschäft ist nicht dabei? Dann wirf doch schnell einen Blick auf dessen Homepage, vielleicht bietet auch er diesen Service jetzt an.