Job in 130 Meter! Martin (59) hat die beste Aussicht

Kranfahrer Martin B. (59) hat sein "Büro" in 130 Meter Höhe und damit den Job mit der besten Aussicht über ganz Linz. Derzeit arbeitet er am Bau des Bruckner-Towers.

Kran wurde aufgestockt

356 Wohnungen geplant

Während andere auf dem Weg ins Büro oft das Auto oder die Straßenbahn nehmen, muss Martin B. (59) aus Steyr erst einmal rund 30 Minuten nach oben klettern.Ein Lift? Fehlanzeige! Insgesamt 402 Sprossen muss der 59-Jährige bewältigen, bis er an seinem Arbeitsplatz angekommen ist. Sein "Büro" ist die Fahrerkabine eines Krans. Größe: 2,5 Quadratmeter.Und dieser steht bei der Baustelle zum Bruckner-Tower in Linz-Urfahr. Das XL-Hochhaus soll nach Fertigstellung im März 2021 98 Meter in die Höhe ragen. Damit ist der Turm nach dem Linzer Mariendom mit 134,69 Meter und dem Terminal Tower (98,5 Meter) das drittgrößte Gebäude in Linz.Doch damit der 31 Stockwerke-Tower auch rechtzeitig fertig wird, musste nun Martins Kran auf 130 Meter aufgestockt werden. Ganz oben angekommen, hat der 59-Jährige den Job mit dem besten Ausblick von ganz Linz."Das ist schon ein tolles Panorama. Aber wirklich Zeit zum Genießen bleibt nicht. Ich muss mich ja auf die Arbeit konzentrieren", lacht der Steyrer.Martin, seit 30 Jahren als Kranfahrer tätig, ist ohnehin noch Größeres gewöhnt. So saß er beim Bau des Millennium Towers in Wien in 210 Meter Höhe. "Schwere Fertigteile millimetergenau zu versetzen und dabei niemanden zu verletzen", sieht der erfahrene Kranfahrer als die größte Herausforderung.Mittlerweile ist schon etwas mehr als die Hälfte des imposanten Turms zu bewundern. Im März kommenden Jahres sollen dann die 356 Wohnungen bezugsfertig sein. Auch eine Schule und ein Kindergarten sollen künftig in dem XL-Hochhaus untergebracht sein.Doch bis es soweit ist, wartet vor allem auf Martin und seinen 155 Tonnen schweren Kran noch viel Arbeit...Sei Arbeitsplatz hat aber auch noch einen anderen Vorteil: Über die geltenden Abstandsregeln muss sich Martin keine Gedanken machen.