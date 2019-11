Joggerin in Linz wegen Schuh-Fetisch attackiert

Ein 22-Jähriger soll auf der Donaulände in Urfahr versucht haben, eine Joggerin zu vergewaltigen. Nun gab er an, es nur auf ihre Laufschuhe abgesehen zu haben.

Zweite Frau angegriffen

Vor genau einer Woche erlebte eine Joggerin (38) an der Donaulände in der Nähe der Autobahnbrückenbaustelle den Schock ihres Lebens. Wie berichtet , hatte ein zunächst Unbekannter versucht, die Frau zu vergewaltigen. Bei dem Angriff wollte er ihr laut dem Opfer auch einen schwarzen Müllsack über den Kopf stülpen.Genau jener Müllsack führte die Ermittler dann auch zu dem Beschuldigten aus Pregarten (Bez. Freistadt). Der 22-jährige Syrer zeigte sich nach der Festnahme grundsätzlich geständig.Nach einer weiteren Befragung stellte sich der mutmaßliche Angreifer nun als Schuhfetischist heraus. Laut Staatsanwaltschaft hat er nämlich behauptet, dass er die Schuhe der Joggerin stehlen wollte."Er gab an, dass er einen diesbezüglichen Fetisch hat, sich mit getragenen Frauenschuhen selbst sexuell zu befriedigen", so Staatsanwältin Ulrike Breiteneder im Gespräch mitErmittelt werde weiterhin wegen versuchter Vergewaltigung sowie versuchten Raubes.Zugegeben hat er laut der Staatsanwältin auch einen Übergriff in Pregarten im Oktober 2018. Auch damals soll der Mann eine Joggerin in der Dämmerung überfallen und sein Opfer niedergestoßen haben. Dabei verlor die Frau einen Laufschuh. Diesen habe er dann gestohlen.