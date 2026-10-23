i Johann Lafer geht es besser. IMAGO/BOBO Starkoch kämpft weiter Johann Lafer über Krebs: "Mir geht es viel besser" Der österreichische TV-Koch Johann Lafer kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs. Nun gibt er seinen Fans ein positives Gesundheits-Update. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Johann Lafer (69) macht seinen Fans Hoffnung. Der beliebte Starkoch, der Ende Mai öffentlich gemacht hatte, an einem indolenten Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt zu sein, äußerte sich jetzt zu seinem aktuellen Gesundheitszustand.

"Es geht mir besser, viel besser", verriet der Österreicher. Er sei von der Chemotherapie auf eine Immuntherapie umgestiegen. "Ersteres war jetzt nicht ganz so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten, wie man sieht, wächst es", erklärte er mit Verweis auf seine Haare, die wieder wachsen.

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Auch seinen Geschmackssinn, den er zeitweise durch die Chemo verloren hatte, kann Lafer wieder besser nutzen, wie es bei RTL.de unter Berufung auf den "Spiegel" heißt. "Ich glaube schon, dass ich bis jetzt vieles richtig gemacht habe", so der TV-Koch.

Noch nicht ganz gesund

Trotz der positiven Entwicklung ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen. "Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken. Das ist wichtig", erklärte Lafer.

In den nächsten zwei Jahren muss der Starkoch regelmäßig Behandlungen durchführen lassen. "Das wünsche ich niemandem, und das möchte ich auch nicht noch mal haben", sagte er über den mühsamen Prozess.

"Das ist ein Schicksalsschlag"

Die Erkrankung hat auch psychische Spuren hinterlassen. Seine frühere grenzenlose Energie und Motivation seien eingeschränkt. "Das ist ein Schicksalsschlag, es ist hart, so ist das Leben. Aber wir kämpfen heute", betonte der 69-Jährige.

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Lafer bedankte sich zudem bei allen Menschen, die ihm geschrieben und alles Gute gewünscht haben. Anderen Erkrankten wünscht er ebenfalls alles Gute, "denn das Schicksal ist manchmal nicht einfach".