Trotz Isolation! Ex-Mister zeigt, wie man fit bleibt

Ihr sitzt nur zu Hause herum? Dann arbeitet doch gleich einmal an eurer Bikini-Figur - gemeinsam mit Ex-Mister-Austria Philipp Knefz & Nina Maschler von John Harris Fitness.

Coronavirus und Selbstisolierung hin oder her, der nächste Sommer kommt bestimmt! Deshalb haben Philipp Knefz & Nina Maschler von John Harris Fitness ein kleines Intervalltraining für euch, das ihr ganz easy zu Hause machen könnt:8 Übungen, die jeweils in 30 Sekunden Intervallen durchgeführt werden (30 Sekunden Bewegung / 30 Sekunden Pause):1) SQUAT JUMPS2) JUMPING LUNGES3) PLANK UPS4) SPIDERMAN PUSH UPS5) MOUNTAIN CLIMBERS6) FLUTTER KICKS7) BURPEES8) HIGH KNEESDas Ganzkörper-Training könnt ihr 2 bis 3 Mal in der Woche wiederholen.