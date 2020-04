John Kelly trauert: Sein Schwiegervater ist tot

"Kelly Family"-Sänger John Kelly verkündete auf Instagram den Tod seines Schwiegervaters Carlos.

Statement auf Instagram

Der Grund: Sein Schwiegervater Carlos wurde im März in ein Spital in Spanien eingeliefert (nicht wegen Corona) und sein Zustand hatte sich nicht gebessert.Besonders bitter: Johns Frau Maite durfte ihren Papa aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen im Krankenhaus nicht besuchen.Nun ist Carlos gestorben. Auf Instagram schrieb John: "Mögest du eine wundervolle neue Reise antreten, in der immer Liebe in deinem Herzen ist. Von ganzem Herzen danke ich dir für eine lange Liste wunderbarer Dinge. Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwo auf dem Weg wiedersehen".Ein Nachfolger für "Let's Dance"-Promi John Kelly war schnell gefunden: Das niederländische Transgender-Model Loiza Lamers.