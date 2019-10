Angriff am jüdischen Feiertag Jom Kippur

Jom Kippur gilt für Juden als höchster Feiertag: Es ist der Tag der Versöhnung. Ausgerechnet an diesem Tag fallen die tödlichen Schüsse vor einer Synagoge in Halle.

Juden feiern mit Jom Kippur den Tag der Reue und Versöhnung. Die Gläubigen verzichten an dem Tag auf Essen, Trinken und Sexualität. Auch Arbeiten, Autofahren, Telefonieren sowie das Nutzen elektronischer Geräte ist verboten.Ausgerechnet an diesem hohen Feiertag sind in der deutschen Stadt Halle vor einer Synagoge tödliche Schüsse gefallen. Mindestens zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.Die Synagogen sind an diesem Tag immer gut besucht, so auch jene in Halle. Es ist noch unklar, ob das Attentat in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Feiertag und dem Judentum steht.Ein Täter konnte von der Polizei bereits festgenommen werden, mindestens ein weiterer befindet sich noch auf freiem Fuß. Laut Berichten gibt es Hinweise auf insgesamt drei Täter, die Lage ist unübersichtlich.Die Einsatzkräfte befinden sich im Großeinsatz, auch eine Schule wurde präventiv geschlossen.