Jugendliche prügeln Mann, der 14-Jährige begrapscht

Eine Schlägerei hatte am Samstag gegen 21.20 Uhr ein 40-jähriger Mann in Bregenz ausgelöst. Er berührte eine 14-Jährige unsittlich, daraufhin griffen Zeugen an.

Am Samstagabend ging der laut Polizei stark alkoholisierter 40-jährige, ein in der Schweiz wohnhafter Mann, in Bregenz auf dem Gehsteig von der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei stieß er ein ihm entgegenkommendes 14-jähriges Mädchen augenscheinlich grundlos vom Gehsteig Richtung Hauswand.Dabei fasste der Mann dem Mädchen auch an die Brust. Mehrere Jugendliche, welche den Vorfall beobachteten, stellten den 40-jährigen zur Rede, wobei sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten entwickelte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde der 40-jährige Mann und ein Jugendlicher im Gesicht verletzt.Die bis dato unbekannten Jugendlichen, welche noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchteten, als auch weitere Zeugen des Vorfalles, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen: Telefon +43 (0) 59 133 8120.