Jugendlicher stürzte über Böschung in einen Bach

In Bad Goisern (Bez. Gmunden) stürzte ein Jugendlicher über eine Böschung in einen Bach, konnte sich alleine nicht mehr befreien. Ein Anrainer hörte seine Hilferufe.

Feuerwehrmann seilte sich zu dem Burschen ab

Weil er vom Weg abgekommen war, stürzte der Jugendliche in der Nacht auf Sonntag rund sieben Meter eine steile Böschung hinab in den Stambach.Verzweifelt versuchte der Jugendliche wieder hinauf zu klettern. Allerdings schaffte er es nicht aus eigener Kraft nach oben.Durchnässt und leicht unterkühlt gelang es ihm schließlich, sich zumindest an einem Gebüsch auf der Böschung festzuhalten. Von dort aus schrie er mehrmals laut um Hilfe.Zum Glück hörte ihn ein Anrainer. Dieser verständigte die Rettungskräfte. Die Besatzung eines Rettungswagens konnte ihn zwar orten. Doch um zu ihm hinunter zu gelangen, fehlte die Ausrüstung.Die Feuerwehr musste schließlich herbeigerufen werden. Ein Feuerwehrmann wurde zu dem Verletzten abgeseilt und brachte ihn schließlich über eine Leiter wieder nach oben.Die anderen Feuerwehrmänner durchsuchten das Gebiet mit einer Wärmebild-Kamera nach möglichen weiteren Personen.Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Feuerwehrarzt ins Krankenhaus gebracht.